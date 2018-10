Après avoir été accusés dans différentes affaires depuis quelques années, le sénateur Patrick Brazeau en a fini avec la justice puisqu’il a été acquitté mardi, au palais de justice de Gatineau, d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine pour avoir présumément conduit avec les facultés affaiblies à Mayo, en Outaouais, en avril 2016.

«Après 5 ans et demi d’enfer et de problèmes judiciaires, c’est finalement terminé!», a-t-il écrit sur son compte Twitter à la suite du verdict.

Dans ce dernier procès, le sénateur indépendant avait soutenu qu’il avait eu des problèmes à souffler dans l’ivressomètre, tandis que le policier qui l’avait arrêté affirmait plutôt qu’il avait fait exprès d’éviter ce test à trois reprises, a rapporté la station de radio locale 104,7 FM.

Le juge a cru la version de celui qui avait été nommé au Sénat par Stephen Harper en décembre 2008.

Patrick Brazeau a eu de nombreuses démêlées avec la justice depuis 2013, ce qui avait mené à son expulsion du caucus conservateur.

Membre de la réserve indienne de Kitigan Zibi, il avait reçu une absolution inconditionnelle en 2016 après avoir plaidé coupable à des accusations de voie de fait simple et de possession de cocaïne.

Il avait aussi été acquitté en 2017 d’avoir eu la garde d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Il avait été arrêté en octobre 2014 concernant cet événement.

De plus, des accusations de fraude et d'abus de confiance pour ses allocations de dépense au sénat avaient été abandonnées en 2016. Dans cette affaire, il avait notamment été suspendu sans salaire, tout comme les sénateurs conservateurs Pamela Wallin et Mike Duffy lorsque le scandale des dépenses au Sénat prenait de l’ampleur. Il avait fait son retour à la Chambre haute en octobre 2016 après une saga judiciaire de plus de trois ans et demi.