Le Titanic II prendra le large en 2022 et empruntera le même itinéraire que l’original

Le Titanic II, une réplique du célèbre vaisseau ayant sombré au large de Terre-Neuve en 1912, quittera Southampton (Royaume-Uni) et naviguera vers New York (États-Unis).

Mis en chantier par la firme australienne Blue Star Line, ce bateau flambant neuf sillonnera, en guise d’hommage, la même route que celle qu’avait suivie son malheureux prédécesseur il y a plus de cent ans.

Capture d'écran / YouTube United Australia Party

Rappelons qu’à l’époque, le Titanic était alors perçu comme une merveille d’ingénierie, et s’était même vu accoler la réputation d’être «insubmersible».

L’histoire prouvera toutefois le contraire lors de son voyage initial: plus de 1500 passagers périrent lors de son naufrage à la suite d’une collision avec un iceberg (et/ou d'un incendie?).

Ce nouveau vaisseau, fortement inspiré du Titanic I, sera toutefois équipé de technologies de navigation au goût du jour, en plus d’être doté de toutes les mesures de sécurité contemporaines.

Parmi les aspects les plus similaires au Titanic original, on peut souligner l’aménagement des cabines, le design d’intérieur et surtout, une copie presque identique du grand escalier central.

Capture d'écran / YouTube United Australia Party

Faux départ

Annoncé pour la première fois en 2013, le chantier maritime du Titanic II a pris quelques années à se mettre en branle en raison de problèmes liés au financement.

Clive Palmer, le président de Blue Star Lines, assure toutefois que le dossier est bien en selle et que le Titanic II pourra prendre le large en 2022, à une date qui reste à déterminer.

Capture d'écran / YouTube United Australia Party

On prévoit que ce mastodonte des mers pourra transporter 2400 passagers, en plus de 900 membres d’équipage.

Cette nouvelle version du Titanic sera-t-elle réellement insubmersible? C’est à surveiller...

L'histoire ne dit toutefois pas si Paul Houde fera partie du voyage pour revivre l'expérience pas à pas.

Voici un aperçu du navire, en vidéo: