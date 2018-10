Les dessous du métier de recruteur

Le rôle de recruteur demande un investissement total de sa personne. Ainsi, Alain Chainey estime avoir vécu l’équivalent de cinq années dans des chambres d’hôtel. Ça représente 1825 nuitées loin de la maison. C’est bon pour les programmes de fidélité, mais ça use son homme. De plus, ça demande l’appui et la compréhension de madame et des enfants. Ça fait partie de la définition de tâche.

« Ce n’est pas en restant à la maison que tu vas bien faire ton travail », invoque Chainey.

« Or, tu es tellement passionné par ton métier que tu oublies les obligations que ça implique. »

Histoires à partager

Ça fait beaucoup d’histoires à raconter.

C’est ce que Chainey a décidé de faire dans une biographie intitulée Alain Chainey, souvenirs d’un recruteur, publiée par les Éditions La Semaine. L’ancien directeur du recrutement des Ducks d’Anaheim s’est confié à Frédéric Lord, polyvalent descripteur de TVA Sports pour les matchs de l’Impact et de la Ligue nationale de hockey, notamment.

Chainey a roulé sa bosse pendant un quart de siècle dans l’univers de la LNH. D’abord avec les Nordiques à titre d’entraîneur adjoint sous André Savard, Ron Lapointe, Jean Perron et Michel Bergeron, puis en tant que recruteur à temps partiel.

Il s’est ensuite joint aux Mighty Ducks d’Anaheim, pour qui il a été dépisteur à temps plein pendant trois ans avant d’être promu au poste de directeur du recrutement amateur. Il a occupé ce poste durant une douzaine d’années avant de remplir les fonctions de directeur du développement des joueurs de l’organisation.

De tous les genres

L’homme de 66 ans, originaire de Thetford Mines, sait tout ce qu’il y a à savoir d’un joueur de hockey. Il en a vu de toutes les sortes. Des mordus comme des égocentriques.

Le pire joueur qu’il a jamais auditionné est Nikita Filatov. Quand il s’est assis devant Chainey et son personnel de recruteurs, Filatov a demandé quel était le rang de sélection des Ducks au premier tour (c’était en 2008). En apprenant que les Ducks choisissaient en huitième place, l’attaquant russe a répondu avec désinvolture qu’il serait repêché bien avant.

La réponse de Chainey a été cinglante. « Tu perds ton temps et tu nous fais perdre le nôtre. Tu peux t’en aller. »

Il a avisé son directeur général Brian Burke qu’il ne repêcherait pas Filatov même s’il était disponible au rang que détenaient les Ducks.

Comme il l’avait prédit lui-même, Filatov a été réclamé plus tôt, précisément en sixième place par les Blue Jackets de Columbus. Sa carrière dans la LNH s’est résumée à 53 matchs, soit 44 avec les Blue Jackets et 9 avec les Sénateurs d’Ottawa. Il poursuit sa carrière dans la KHL depuis huit ans et il ne casse rien.

Comme ses enfants

Comme tout recruteur, Chainey s’attachait aux joueurs qu’il repêchait.

« Je les considérais comme s’ils étaient mes enfants », me dit-il.

Il a eu des sueurs froides lorsque Bryan Murray, un des cinq directeurs généraux pour lesquels il a œuvré durant ses 20 ans à l’emploi des Ducks, l’a appelé pour lui dire qu’il s’apprêtait à échanger Corey Perry aux Oilers d’Edmonton en retour de Mike Comrie, qui était en dispute contractuelle avec son équipe.

Chainey se trouvait dans la municipalité ontarienne de Guelph, ce jour-là. Après une période du match qui figurait à sa tournée, il a quitté l’aréna pour aller prendre un verre. La transaction est finalement tombée à l’eau, à son grand soulagement.

Mais c’est avec tristesse qu’il avait vu partir Oleg Tverdovsky, deuxième choix du repêchage de 1994 derrière Ed Jovanovski et Chad Kilger, quatrième choix de la cuvée 1995, dans une transaction qui a permis aux Ducks de mettre la main sur Teemu Selanne.

Comme il le souligne, cet échange a merveilleusement servi la cause des Ducks, qui ont tout de même échangé Selanne aux Sharks de San Jose cinq ans plus tard avant de le rapatrier pour les neuf dernières saisons de sa glorieuse carrière.

« On tient aux espoirs que l’on repêche », dit Chainey.

« En ce sens, je sais comment Trevor Timmins a pu se sentir quand Bob Gainey a échangé Ryan McDonagh contre Scott Gomez. Mais il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions.

C’est normal qu’un directeur général échange un joueur que tu as repêché. Il faut comprendre les besoins d’une transaction. Tu t’y fais en vieillissant. Ça s’inscrit dans la normalité du milieu dans lequel on travaille. »

2003 : une grande année !

Les fondations de toute équipe sportive reposent sur le repêchage. « Tu as le droit de te tromper, dit Alain Chainey, mais pas trop souvent. Ça va te rattraper. »

Comme tout recruteur, Chainey a réussi des bons comme des mauvais coups durant ses 20 ans dans l’organisation des Ducks d’Anaheim. Mais il a eu la main drôlement heureuse en 2003, lorsque de concert avec les membres de son personnel, il a repêché Ryan Getzlaf (19e) et Corey Perry (28e) au premier tour.

Les deux après un dénommé Andrei Kostitsyn, que le Canadien avait sélectionné au 10e rang. Quinze ans plus tard, Getzlaf et Perry font toujours partie des Ducks.

« Les deux avaient des points faibles », raconte Chainey.

« Dans le cas de Getzlaf, l’effort n’était pas toujours au rendez-vous. Quant à Perry, son coup de patin n’était pas ce qu’il y a de mieux. La décision de les repêcher n’est pas revenue qu’à moi. Il y a eu consensus. »

Absent du grand match

Les deux joueurs sont devenus la pierre angulaire de l’équipe. En 2007, ils ont aidé les Ducks à remporter la coupe Stanley. Ce soir-là, Chainey est sorti de l’amphithéâtre dans les premières minutes du match pour aller se taper une longue marche sous une chaleur écrasante sur les grands boulevards d’Anaheim.

« Une voix intérieure m’a dit qu’on ne gagnerait pas si je restais là », relate Chainey.

« C’était la première fois que je ressentais une telle sensation. Je sais que c’est dur à comprendre, mais cette voix me disait que je ne devais pas regarder la rencontre. J’ai marché des heures à penser à plein de choses, dont mes parents qui sont décédés.

Quand j’ai regardé ma montre, je me suis dit que le match devait être pas mal avancé. À mon retour à l’aréna, un employé m’a dit qu’on menait 5 à 2 avec quelques minutes à jouer. J’avais fait enregistrer la rencontre. À mon retour au Québec, je l’ai regardée, un verre de vin à la main, en me disant qu’on n’allait pas subir la défaite. »

Chainey ne rêvait pas. Ses petits gars avaient gagné.