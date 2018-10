Les labradors retriever bruns vivraient moins longtemps que les autres

Plus précisément, la durée de vie moyenne des labradors bruns était de 10,7 ans, contre 12,1 ans pour les labradors blonds et noirs.

Les scientifiques ignorent pour quelle raison les chiens bruns ont tendance à mourir plus jeunes que les autres. Cependant, en réalisant une analyse des maladies et maux qui affectent le plus souvent ces animaux, ils ont remarqué que les labradors chocolat sont plus souvent touchés par des otites et des dermatites pyotraumatiques, une forme de lésion cutanée.