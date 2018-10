Les «niaiseries de Donald Trump» ont inspiré Jean Chrétien pour son livre

C’est en quelque sorte Donald Trump qui a inspiré Jean Chrétien pendant l’écriture de ses mémoires pour son livre «Mes histoires», qu’il vient de publier.

«Quand j’étais fatigué d’entendre ce que j’appelle les "niaiseries de Donald Trump", je m’en allais à ma table de travail et je regagnais ma sérénité», a dit l'ancien premier ministre du Canada en entrevue avec Denis Lévesque, mardi soir.

L’omniprésence du président américain dans les médias a donc incité celui qui a été premier ministre du Canada pendant 10 ans, de 1993 à 2003, à raconter sa carrière par écrit.

«On ouvre la télévision et ça ne parle que de Trump! s’est-il exclamé. J’étais à la maison et, comme vous, je regarde les nouvelles. Je devenais tanné un peu et là, ça m’inspirait!»

Mais malgré le rôle que Donald Trump a pu jouer dans l’écriture de son livre, Jean Chrétien ne le porte pas en haute estime pour autant.

«Moi, je ne voterais pas pour lui, a-t-il lancé. Écoutez, il est toujours aux nouvelles! Il dit n’importe quoi!»

Il déplore notamment la propension du président américain à banaliser les mensonges.

«D’après le "Washington Post", il ment 10 fois par jour et ça ne change rien!», a-t-il soutenu.

Un comportement qui n'aurait pas été permis de ce côté-ci de la frontière au moment où il siégeait comme élu.

«À l’époque, quand j’étais au Parlement, si quelqu’un m’avait accusé de mentir, ç’aurait été une insulte énorme, s’est souvenu Jean Chrétien. Quand on accusait quelqu’un à la Chambre des Communes de mentir, le gars était obligé de se retirer s’il n’était pas capable de le prouver et s’il refusait de retirer ses paroles, on le sacrait dehors!»

Au cours de cet entretien avec Denis Lévesque, Jean Chrétien a également abordé ses relations avec Bill Clinton et George W. Bush, ses années comme ministre au sein du gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau ainsi que d’autres aspects de sa vie.