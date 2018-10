L’Océanic en cale sèche

Les Bas-Laurentiens n’ont pas amélioré leur sort en perdant cinq de leurs six derniers matchs, dont les trois disputés dans les Maritimes au cours de la fin de semaine.

« On marque des buts à profusion, mais on en donne beaucoup trop », estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.