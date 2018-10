Mika Zibanejad s’amuse contre les Panthers

En inscrivant pas moins de quatre points, Mika Zibanejad a permis aux Rangers de vaincre des Panthers de la Floride 5-2, mardi, à New York.

L’attaquant suédois a d’abord inscrit le premier but des siens, et ce, en désavantage numérique. Lors du deuxième vingt, il a contourné le filet de James Reimer pour le battre de vitesse. Quelques instants plus tard, il a construit la première réussite de Mats Zuccarello en avantage numérique.