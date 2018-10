Mon "expérience" SQDC : bof...

Presqu’une semaine après l'ouverture, j’y suis enfin allé. Me procurer la nouvelle substance de l’heure dans une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) : la fameuse « cocotte » de marijuana.

Pas question de faire la file. Mais pas de file veut aussi dire « pu de stock ». Ou presque. Un seul produit, en quantité de 3,5 grammes seulement. Pas le choix donc, allons-y une fois, question de tester la marchandise.

Voilà c’est tout. Je pourrais m’arrêter là puisque mon « expérience » SQDC n’a pas été à la hauteur de la frénésie médiatique des derniers jours (et aussi probablement des attente que j’avais depuis 30 ans, je l’avoue...). En un mot, je dirais : « bof ».

Pas comme à la TV

Pas du tout comme les images, d’abord graphiques, des succursales qu’on nous a fait miroiter à la TV avant l'entrée en vigueur de la loi légalisant la vente et la consommation de cannabis récréatif. Ça avait l’air tellement beau, chaleureux, moderne, pis toute pis toute.

La succursale Ste-Foy à Québec est plutôt tout ce qu’il y a d’ordinaire. Une porte brisée, des gardiens de sécurité à l’entrée, des murs-paravents à contourner pour être certain qu’on ne voit pas les produits du stationnement et un décor plutôt terne, "beige" je dirais même.

Et là, enfin, on arrive face à... des tablettes vides. Des 41 produits de fleurs séchées annoncés sur le site web de la SQDC, un seul est disponible : Hélios. Du sativa en plus, moi qui préfère l’indica. 19% de THC et 0% de CBD. Intensité moyenne. Un arôme sucré et épicé qu’ils disent sur le site; au moins ce n’est pas « bête puante » ("skunk" pour les habitués).

Service rapide, comme dans un « fast food ». Je regrette un peu. Mais qu’aurait bien pu me raconter de plus le conseiller alors qu’il n’a qu’un seul produit en magasin? J’aurais bien voulu jaser, comparer les produits, me faire parler des variétés (les lignées) puisque j’en connais un bout à ce sujet (oups...). Sentir, toucher quoi. Comme on le fait chez le « pusher » quand il nous présente plusieurs variétés.

Loin d’Amsterdam

Mais non. On est loin des cafés d’Amsterdam que Claude Villeneuve nous parlait quand il a testé le pot en vente libre là-bas, pour le blogue des Spin Doctors en 2016.

Pas de menu et de kiosque avec vue directe sur le produit. Pas de café qui t’attend à la table après avoir choisi la marchandise. Mais y’a un MacDonald à côté de la SQDC de Ste-Foy, si jamais tu as les « munchies ». On est loin cependant de l’odeur des « bars à fringales » de la capitale des Pays-Bas, comme les a appelés Claude lors de son aventure.

Me suis-je fait avoir?

Après 5 minutes de toute façon, j’étais ressorti de la SQDC et assis dans mon véhicule. C’est enfin à ce moment que j’ai pu vérifier la marchandise.

En me demandant si je ne m’étais pas fait avoir, un peu comme quand l’échange illicite se fait dans la rue et que le revendeur ne te laisse pas le temps de vérifier la marchandise avant de s’en aller brusquement.

Drôle de sentiment en y pensant bien : je viens d’acheter du « pot » légalement pour la première fois et je me sens comme dans un des pires moments d’achat illicite qu'il m'est arrivé de faire.

Mais bon, ça va. Ça sent bon, la texture est belle, c'est sec à point et bien taillé.

Une SQDC +++

En me disant après tout que « l’expérience » SQDC, ce n’est pas ça le plus important. C’est assez banal même. Et c’est bien ainsi.

Dans le contexte où la légalisation de la marijuana n’a pas pour objectif de glorifier le « pot ». Bien au contraire, il s’agit d’abord d’un enjeu de santé publique, comme j’en ai parlé dans un texte précédent. On a d'ailleurs trop occulté cette dimension depuis l’ouverture de la SQDC.

Mais il reste que le monde devra aimer se rendre dans une succursale de la SQDC si on veut qu’il cesse de s’approvisionner auprès du crime organisé.

En s’assurant entre autres que les succursales ne soient pas en rupture de stock. 41 produits de fleurs séchées sont présentés sur le site web de la SQDC. On n’en demande pas tant en magasin, mais au moins ayons le choix. Sur le web d’ailleurs, c’est à peine mieux : seulement la moitié des 41 produits sont disponibles actuellement, et pas dans toutes les quantités habituelles.

Ensuite, ouvrons plus de succursales, dans toutes les régions. Deux à Québec, c’est définitivement trop peu. Douze au total actuellement pour tout le Québec, c’est aussi trop peu. Le projet initial, avant que la CAQ soit élue au gouvernement le 1er octobre passé, était d’en ouvrir 150 d’ici 2020. N’oublions pas qu’il existe environ 400 SAQ aujourd’hui, partout au Québec.

Finalement, essayons collectivement d’équilibrer le débat social qui a cours actuellement autour de la légalisation de la marijuana. Ce n’est pas tout noir, comme les histoires d’horreur racontées par les médias, et ce n’est pas tout blanc, comme si la marijuana n’était pas sans risque.

Des « expériences » diverses

Malgré tout cela, je retournerai à la SQDC. Chez mon "pusher" également. Y’a là aussi une « expérience ». C’est mon chum bien avant d’être mon "pusher". Mais je préférerais aller socialiser, comme à Amsterdam, pour me procurer mon « pot ».

Mais d’ici là, la prochaine fois, je commanderai par internet. On verra bien si « l’expérience » sera plus agréable avec le livreur de Postes Canada.