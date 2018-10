Olivier Primeau alimente les rumeurs de couple avec une fille de XOXO

Olivier Primeau ne semble pas vouloir tuer dans l’œuf les rumeurs de couple entre lui et une certaine célibataire qui participe à l’émission XOXO.

Celle qui est au centre des plus récents ragots est nulle autre qu’Amélie, la fille qui a été choisie personnellement par Olivier Primeau lors du tapis rouge de XOXO. Tiens, tiens...

Avec les soupçons qui s’amplifiaient de semaine en semaine, Oli Prime a décidé de répondre aux rumeurs de couple... en ajoutant de l’huile sur le feu!

«Pour continuer d’alimenter les rumeurs. Demain soir à XOXO vous allez voir qu’Amélie et moi, c’est fini. J’avoue que sur cette photo on est quand même cute (on exclut la personne qui parle!)»

Avec l’explication d’Oli qui dit qu’entre lui et Amélie c’est terminé, on soupçonne que la célibataire va peut-être avoir des rapprochements avec un gars de l’émission...

Toutefois, parce qu’on «ship» trop le couple Oli-Amé, voici 5 raisons qui portent à croire que le conseiller et la célibataire seraient parfaits ensemble.

1. Parce que Olivier l’a choisie dès le premier épisode.

On vous l’a déjà dit, Amélie est tombée dans l’œil de son conseiller dès le début de la vie XOXO!

2. Parce qu’Amélie ne semble pas avoir d’intérêt pour les autres célibataires de XOXO.

Pour l’instant.

3. Parce qu’ils se soutiennent dans les moments les plus difficiles. Comme la fois où Amé a réconforté Oli à bord de l’avion.

On se souvient qu’Olivier Primeau a une peur bleue de prendre l’avion. Avec qui il s’assoit pour le réconforter? Amé, of course!

4. Parce qu’Oli et Amélie semblent toujours vouloir être ensemble lors des événements.

Comme la fois où ils n’avaient d’yeux que l’un pour l’autre (et non sur la partie des Raptors qui se déroulait devant eux).

Capture d'écran

5. Parce qu’ils sont super complices et n’arrêtent pas de prendre des photos ensemble.

Oli Prime a au moins 4 photos en compagnie de cette dernière sur son Insta... c'est un signe!

Pour ne rien manquer des développements de la relation Amé-Oli, vous devez écouter l'épisode de XOXO de ce mercredi, à 19h30 sur les ondes de TVA.