Ottawa promet des retours d’impôts plus élevés que le coût de la taxe carbone

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau jure qu’une nouvelle taxe sur le carbone qui sera imposée aux provinces qui n’en ont toujours pas ne coûtera pas une cenne à «la plupart des ménages». Au contraire, elles devraient même recevoir de l’argent au moment de déclarer leurs impôts.

Dès le 1er avril prochain, une première partie de cette taxe qui sera imposée à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan entrera en vigueur sous la forme d’une redevance sur l’essence et autres combustibles qui sera exigée des producteurs et distributeurs.

D’ici 2022, cette mesure devrait ajouter 0,11 $/l au prix de l’essence à la pompe dans ces provinces.

Le 1er janvier 2020 entrera en vigueur aussi un plafond d’émissions de gaz à effets de serre (GES) pour les grands pollueurs, comme les cimenteries ou les mines par exemple.

Pour calmer la grogne qui s’élève autant des bancs de l’opposition que chez les provinces et les Canadiens qui craignent que ces taxes viennent alourdir le coût de la vie des contribuables, M. Trudeau a promis mardi que toutes les recettes recueillies par le fédéral seraient redistribuées aux ménages lors de la déclaration d’impôts.

Le gouvernement assure même que les ménages recevront plus d’argent annuellement que ces taxes leur en auront coûté tout au long de l’année. Le montant reçu variera de 248 $ (Nouveau-Brunswick) à 598 $ (Saskatchewan) par ménage en 2019 et devrait atteindre 593 $ à 1419 $ respectivement en 2022.

« Les Canadiens savent que la pollution a un prix. Nous payons tous le coût des tempêtes, des inondations, des feux de forêt et de la chaleur extrême. Partout au Canada, notre gouvernement met un prix sur ce que nous ne voulons pas, la pollution», a indiqué la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.

Soulignons toutefois qu’aucune de ces modalités ne s’appliquent au Québec et les autres provinces qui ont déjà leur propre taxe sur le carbone. Ici, l’argent recueilli par le gouvernement provincial est investi dans le Fonds vert.