Peau neuve pour La Planque

La Planque Restaurant, situé à Limoilou sur la 3e Avenue, commence, dès aujourd’hui, de grandes rénovations qui dureront deux semaines. Après six ans d’activité, les copropriétaires Frédéric Samson et le chef Olivier Godbout désirent donner une nouvelle énergie au restaurant. Au total, ce sont près de 200 000 $ qui seront investis afin de rendre le décor plus majestueux et plus confortable. Rassurez-vous, la formule gagnante ne changera pas : bonne bouffe, service amical et breuvages de qualité, dans un décor et une ambiance qui seront complètement refondus.

Généreusement excessif

C’est sur ce thème (titre) que les Lions de Sillery/Sainte-Foy/Québec poursuivront leur engagement communautaire en tenant, pour une 54e année, leur fameux Coquetélions. L’événement incontournable de la Capitale Nationale mettra en lumière les talentueux chefs de la région le vendredi 2 novembre, dès 18 h, aux Espaces Dalhousie du Vieux-Port de Québec. L’un des plus importants événements de réseautage de Québec (1500 personnes) a pour but d’amasser des fonds afin de venir en aide à des organismes de charité tels que le Camp Kéno, La Maison Dauphine, les Cuisines collectives, le Carrefour des enfants de St-Malo, la Maison d’entraide l’Arc-en-ciel, Laura Lémerveil, ainsi que plusieurs autres. Renseignements et billets au coquetelions.com. Sur la photo, les coprésidents d’honneur du 54e Coquetélions : Dan Larochelle, à gauche, et Alexandre Trudel, à droite.

Subvention appréciée

Autisme Québec a reçu, le 16 octobre dernier au comptoir de Postes Canada, de la rue du Fort, dans le Vieux-Québec, un chèque de 8800 $ de la Fondation communautaire de Postes Canada. Cet appui financier permettra de financer l’installation d’une rampe d’accès pour faciliter l’entrée à l’eau aux baigneurs à mobilité réduite et aux personnes autistes avec une mobilité réduite dans la piscine intérieure située au siège social de l’organisme sur le boulevard des Chutes, à Québec (secteur Beauport). Sur la photo, de gauche à droite : Linda Bélanger et François Frégeau, de Postes Canada ; Lili Plourde, directrice générale d’Autisme Québec, et Linda Lapointe, de Postes Canada.

Pour les aînés(es)

Pour une seconde année, la FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches a remis, à même son Fonds SVP Centraide /FADOQ pour les aînés, une somme de 930 $ à l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS), organisme situé en Beauce, qui a pour mission le maintien à domicile des personnes aînées et vient en aide aux personnes démunies depuis 1979. Ses services sont offerts sur tout le territoire de Beauce-Sartigan. Sur la photo, de gauche à droite : Danielle Morin, administratrice FADOQ, secteur Beauce ; Cécile Champagne, secrétaire-trésorière ABBS ; Marie-Claude Bilodeau, directrice générale ABBS, et Rosaire Roy, président du CA de la FADOQ, régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Anniversaires

Lucie Laroche (photo), championne de ski alpin avec 2 podiums en Coupe du monde, conseillère municipale à Lac-Beauport, 50 ans... Les jumeaux Eddy et Nelson Dion Angelil, fils de Céline Dion et René Angelil, 8 ans... Marie-Josée Breton, CPA, CA, banquière Privée chez RBC Banque Privée, 53 ans... Louis-Philippe Dandenault, comédien québécois, 45 ans... Louis Sleigher, ex-Nordiques, 60 ans... Chi Chi Rodriguez, golfeur gagnant de 8 titres de la PGA entre 1963 et 1979, 83 ans.

Disparus

Le 23 octobre 2017. Paul J. Weitz (photo), 85 ans, astronaute américain, missions Skylab 2 Challenger (STS-6)... 2016. Pete Burns, 57 ans, chanteur du groupe britannique Dead Or Alive... 2015. Jim Roberts, 75 ans, ex-défenseur de la LNH (1964-1978) (avec Montréal et St-Louis), 5 coupes Stanley... 2008. Gaétan Martel, 48 ans, journaliste et rédacteur en chef de la revue Québec Micro... 2003. Jacques Lebrun, 75 ans, météorologue, surnommé le Prof Lebrun.