Quoi savoir avant de faire une demande de soumission d'assurance auto?

Qu’il s’agisse d’assurer un nouveau véhicule ou de renouveler l’assurance de votre voiture actuelle, il est important de bien cerner vos besoins avant de demander une soumission d’assurance auto. De cette façon, vous serez certain que vos protections seront bien adaptées à votre réalité.

Les protections obligatoires

Il faut savoir qu’en vertu de la Loi sur l’assurance automobile du Québec, vous avez l’obligation de posséder une protection d’assurance responsabilité civile d’au moins 50 000 $. Notez que ce montant grimpe à 500 000 $ dans le cas de véhicules hors route comme un VTT ou une motoneige. Grâce à cette protection, vous serez couvert à la suite d’un accident dont vous êtes responsable si vous endommagez les biens des autres (p. ex. : clôture, maison) ou si vous blessez quelqu’un ou causez son décès dans une province autre que le Québec ou aux États-Unis.

Malgré le seuil minimal fixé par la loi, les experts suggèrent fortement d’investir quelques dollars de plus et d’opter pour un montant de protection d’au moins 1 million de dollars. En effet, les coûts engendrés par ce type de sinistre peuvent atteindre des sommes colossales.

Les protections de base

Vous pouvez choisir d’ajouter d’autres protections à votre police d’assurance auto. Au Québec, la 1re couvre les Risques de collision et de renversement et vous protège en cas de dommages à votre véhicule lors d’un accident responsable ou d’un délit de fuite. La 2e protection couvre Tous les risques sauf la collision ou le renversement et comprend, entre autres, le bris de vitre, les dommages causés par le feu, le vandalisme et la grêle.

Les protections optionnelles

De plus, vous pouvez personnaliser votre assurance auto en y ajoutant des protections optionnelles en fonction de votre mode de vie et de vos habitudes. Par exemple, si vous conduisez un véhicule neuf ou une auto d’occasion, si vous faites des déplacements fréquents au Canada ou aux États-Unis et que vous y louez des voitures, la Valeur à neuf 5 ans, l’option Bonne routeMD ou la protection Pardon d’accident pourraient s’avérer des choix judicieux.

Et l’assurance habitation?

Vous êtes propriétaire, copropriétaire ou locataire? S’il est vrai que votre police d’assurance auto doit refléter votre situation réelle, il en va de même de votre police d’assurance habitation. Cette dernière couvre votre propriété et les biens qui s’y trouvent et comporte une protection en responsabilité civile qui vous couvrira en cas de dommages causés à une tierce personne. Vous avez tout intérêt à vous assurer que votre contrat d’assurance habitation correspond bien à votre situation actuelle.

Pour en savoir plus :

Quels sont les changements qui justifient d’informer votre assureur auto?

Économisez sur vos primes d’assurance auto