Roy anime le spectacle en sol américain

Le club de golf du Rouge et Or de l’Université Laval regorge de talent et la victoire du joueur recrue Antoine Roy en sol américain le week-end dernier a une fois de plus confirmé l’affirmation.

Le golfeur originaire de Rimouski l’a emporté au premier trou de prolongation à l’aide d’un oiselet après avoir obtenu un cumulatif de 139, soit cinq coups sous la normale, au Le Moyne Fall Invitational, un tournoi de la NCAA tenu près de Syracuse, dans l’État de New York.

« Je ne m’y attendais pas, car c’est du gros calibre. C’est une grosse victoire. Nous sommes arrivés prêts et toutes les parties de mon jeu fonctionnaient. Au trou de prolongation, c’était stressant, mais j’ai fait la même chose que j’avais fait tout le long du tournoi », a mentionné le joueur de 20 ans, qui participera au printemps aux championnats canadiens de golf universitaire.

La victoire par équipe plus tôt cette saison du Rouge et Or lors d’une compétition semblable a aidé la formation du campus de Sainte-Foy a perdre son étiquette de négligée aux yeux des représentants de la NCAA, selon Roy.

Bonne décision

« On avait gagné notre premier tournoi aux États-Unis et c’était sensiblement les mêmes équipes encore. Elles [les autres équipes] savaient de quoi on était capables. Cela dit, ce sont de grosses universités en division 2 qui jouent bien, alors c’est quand même intimidant », avoue Roy.

Même s’il a dû s’exiler de sa région natale pour peaufiner son jeu dans les rangs collégiaux avec St. Lawrence, Roy se réjouit d’avoir joint les rangs de l’équipe de Fred Colgan, qui lui ont ensuite ouvert les portes du Rouge et Or.

« Il me cochait un peu et il m’avait proposé de venir à Québec pour intégrer son programme. Ça m’a vraiment aidé à me développer et je suis content d’avoir pris cette décision. Puis, le Rouge et Or est une bonne équipe. J’avais pensé aller aux États-Unis, mais je suis finalement resté à Québec », a raconté l’étudiant en administration.

Le Rimouskois n’a pas l’intention de changer sa philosophie malgré son succès actuel. Il espère simplement accéder au meilleur niveau auquel son talent lui permettra d’atteindre. « Je veux continuer à performer. » Voilà qui a le mérite d’être clair !

3 étoiles du Rouge et Or

1. Antoine Roy

Golf

Administration des affaires

La recrue a remporté le tournoi Lemoyne Fall Invitational en fin de semaine à Syracuse, dans l’état de New York. Il a présenté un cumulatif de -5, et a gagné le tournoi en prolongation.

2. Véronique Gagné

Rugby

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Elle a marqué 13 points dans la victoire de 23-12 du Rouge et Or face à Carleton. Gagné a réussi 2 bottés de pénalité et 3 convertis dans ce gain, qui qualifie Laval aux championnats canadiens.

3. Vicente Parraguirre Villalobos

Volleyball

Administration des affaires

Le vétéran a repris là où il avait laissé l’an dernier. Il a été la grande vedette des siens dans la victoire du Rouge et Or 3-0 face à Sherbrooke. Le Chilien a réussi 16 attaques marquantes.

Performances dignes de mention

Bila Dicko-Raynauld

Soccer

Entrepreneuriat

Il poursuit sa saison de rêve. Il a été le maître du jeu dans la victoire du Rouge et Or 3-2 contre Concordia vendredi. C’est lui qui a temporisé alors que Laval tirait de l’arrière avec 30 minutes à jouer, permettant la remontée.

Dominique Fortin

Soccer

Administration des affaires

Fortin a été la meilleure joueuse du Rouge et Or lors de ses deux matchs en fin de semaine. Elle a marqué vendredi dans la victoire de son équipe 3-1 face à Concordia, et elle a été la clé dans le match nul arraché à l’UQTR sur son terrain.

Sarah-Jane Marois

Basketball

M. Économique

Elle a été la pierre angulaire des deux victoires du Rouge et Or face à UNB et Laurier. Elle a marqué 13 points dans chacun des matchs. C’est elle qui a eu le plus de temps de jeu en fin de semaine.

Nicolas Bégin

Basketball

Administration des affaires

Il a été la vedette des siens lors du tournoi de la fin de semaine. Il a marqué un total de 37 points en 2 parties. L’arrière du Rouge et Or en a marqué 20 dans la défaite contre UNB, et 17 dans la victoire contre Laurier.

Maud Chapleau

Volleyball

C. Science sociale

Elle a mené l’équipe avec 12 attaques marquantes lors de l’ouverture de la saison à Sherbrooke. L’attaquante de troisième année a aidé l’équipe à l’emporter 3-1.

— Avec la collaboration de François Thérien

