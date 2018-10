Rupture pour la chanteuse Brigitte Boisjoli et Jean-Philippe Audet

Brigitte Boisjoli a fait une bien triste annonce sur ses réseaux sociaux mardi matin : le couple qu’elle formait avec Jean-Philippe Audet a pris des chemins séparés.

C’est avec un message Facebook que la chanteuse que l’on a connue à Star Académie a annoncé cette rupture.

«Il m’est très difficile émotivement aujourd’hui de vous annoncer que je poursuivrai maintenant ma tournée de spectacles Signé Plamondon sans mon chef d’orchestre et conjoint Jean-Philippe Audet. Bien que j’ai toujours été discrète concernant ma relation personnelle avec Jean-Philippe, je sens aujourd’hui le besoin de vous informer moi-même de ce changement majeur qui a un impact à la fois sur ma vie professionnelle et personnelle», indique Boisjoli dans son message expliquant cette rupture à la fois personnelle et professionnelle.

À propos de ce changement dans sa vie, Brigitte Boisjoli souhaite demeurer discrète.

«La nature de notre relation change et vous comprendrez que je souhaite conserver cette pudeur sur notre vie personnelle qui nous appartient et je ne commenterai donc pas davantage cette nouvelle», souligne-t-elle.

Brigitte et Jean-Philippe avaient confirmé leur union en août 2016. Quelques mois plus tard, ils annonçaient qu’ils attendaient leur premier enfant, Charlie, née en juin 2017. Les deux chanteurs s’étaient rencontrés il y a de nombreuses années, alors qu’ils participaient tous les deux à Star Académie, en 2009.