Près d'un an après le décès d’un homme de Drummondville qui avait développé une dépendance au Four Loko, Santé Canada n'a toujours pas encadré la vente des boissons sucrées alcoolisées. Éduc'alcool craint d'autres morts et accuse Santé Canada de se traîner les pieds.

Le directeur général d'Éduc'alcool, Hubert Sacy, s'explique mal que Santé Canada tarde à encadrer l'industrie. «L'urgence c'est de s'occuper de ces boissons hypocrites, qui camouflent le goût et l'effet de l'alcool», a-t-il indiqué.

En décembre 2017, le Drummondvillois Pierre Parent, accro à la controversée boisson Four Loko, est mort subitement. Quatre mois plus tard, Athena Gervais, 14 ans, meurt elle aussi après avoir consommé cette boisson sucrée alcoolisée.

Après ses deux décès, Santé Canada avait alors exprimé son intention de restreindre la quantité d'alcool dans ces boissons. La réglementation se fait toujours attendre. «C'est surprenant et inquiétant que rien n'a été fait, si ce n'est que quatre paragraphes sur un site Internet que personne ne lit», a commenté M. Sacy.

Sur son site web, Santé Canada a émis un avis de sécurité en septembre dernier, dans lequel on peut lire que «mélanger des boissons caféinées avec de l’alcool comporte des risques».

Encore aujourd'hui, des boissons sucrées alcoolisées sont bien en vues et facilement accessibles sur les tablettes. «Ça n'a pas sa place, il faudrait des restrictions», croit une citoyenne. Une autre a ajouté: «C'est la responsabilité de tout le monde. On s'inquiète pour nos enfants c'est sûr parce qu'ils n'ont pas le discernement, mais on pourrait faire plus de prévention. C'est important».

Santé Canada n'était pas en mesure de répondre à nos questions mardi. Éduc'alcool espère des mesures rapidement avant que surviennent un autre drame.