Série mondiale: la bataille des riches!

La présente Série mondiale est sans aucun doute la bataille des riches qui ne convient pas nécessairement aux dirigeants du baseball majeur et de plusieurs formations du baseball majeur. Pourquoi? La participation de Red Sox et des Dodgers justifie la théorie de l’Association des joueurs que les équipes doivent avoir au sein de leurs équipes de hauts salariés. La valeur marchande de Manny Machado, Bryce Harper et de Clayton Kershaw est à la hausse.

Croyez-vous que sans Machado et Kershaw les Dodgers participeraient à la Série mondiale? Laissez-moi en douter.

Habituellement l’équipe avec la meilleure rotation de lanceurs partants et de releveurs est favorite pour remporter la Série mondiale. Ce n’est pas le cas cette année, car ni les Red Sox ou les Dodgers sont dominants au monticule. C’est les frappeurs qui décideront le sort des équipes.

Mon choix est sans aucun doute les Red Sox car leur offensive est tellement redoutable.