Tout ce qu’il faut pour être un pro du café à la maison

Vous êtes amateur de café fin, mais vous n’en pouvez plus d’y passer une partie de votre budget quotidien?

Il en coûte environ 5$ pour une tasse de type espresso ou latté au café du coin. Imaginez – 5$, tous les matins. Mine de rien, à la fin de l’année, c’est l’équivalent du prix d’un billet d’avion pour le bout du monde!

Pourquoi ne pas s’équiper à la maison et en faire profiter tous les membres de votre famille? Certes, au départ, vous devrez débourser pour vous procurer le matériel nécessaire, mais la dépense vaudra rapidement son pesant d’or.

Voici nos meilleures suggestions trouvées sur Amazon pour jouer les baristas à la maison.

CAFÉ ET CAFETIÈRE

Option économique et traditionnelle

Si votre budget est modeste, mais que vous exigez tout de même de la grande qualité, ce modèle est pour vous! Cette cafetière 6 tasses BRIKKA de Bialetti est munie d'un système unique produisant 3 mm de créma en surface et une grande concentration de goût dans chaque tasse. C’est une solution économique et rapide qui vous permet de préparer un café italien authentique directement sur la cuisinière.

Cafetière de Bialetti à 39,99$. Achetez en ligne

Modèle tout inclus

Ce modèle complet saura vous ravir! La cafetière polyvalente Barista Express de Breville est dotée d’un moulin à meule intégré ainsi que d’un thermostat pour l’eau. Vous aurez le contrôle de la dose et de la température à chaque utilisation pour un café exactement à votre goût.

Cafetière de Breville à 599,99$. Achetez en ligne

Produit de qualité certifié

Cela va de soi, le choix des grains fait toute la différence. Si possible, songez à un café certifié équitable et biologique. En plus de profiter de ses arômes de qualité, vous encouragerez de façon responsable des producteurs tout en favorisant une économie et une importation responsables.

Café équitable Kicking Horse à 15,49$/lb. Achetez en ligne.

LES EXTRAS

Fraîchement moulu tous les matins

Pour ceux qui préfèrent un système de mouture indépendant, le moulin à burr est votre meilleure option. Contrairement au moulin à lames ordinaire, le système à burr empêche le grain de surchauffer. Réservez son utilisation uniquement pour les grains de café afin d’en préserver les arômes.

Moulin à grain électrique de Krups à 62,96 $. Achetez en ligne.

Mousseur à lait

Pour les amateurs de café au lait, un bon mousseur est impératif. Pour gagner du temps, choisissez un modèle qui chauffera également la boisson sans en brûler le goût. Que vous choisissiez du lait de vache ou un breuvage végétal, cet appareil produit une mousse riche et onctueuse à ajouter à votre café pour encore plus de douceur matinale.

Mousseur à lait électrique de Secura à 79,98 $. Achetez en ligne.

Pour une précision optimale

Si vous êtes à la recherche de la perfection, offrez-vous une balance. Vous pourrez peser chaque dose afin d’avoir un café constant. Une fois la recette gagnante trouvée, reproduisez-la tous les matins!

Balance à affichage digital de Smart Weigh à 19,99 $. Achetez en ligne.

Option pour emporter

Votre routine matinale est incomplète sans emporter une tasse de café avec vous sur la route? Afin que le breuvage reste chaud tout au long de votre trajet, optez pour une tasse isotherme.

Tasse en verre et en liège de KeepCup à partir de 31$ selon la taille et la couleur. Achetez en ligne.

Pour en savoir plus

Ce livre vous expliquera en mots et en images les secrets d’un vrai barista. Vous apprendrez tout du café, depuis l’arbre à la tasse! En plus, il contient de délicieuses recettes.

Livre Le guide du barista : les essentiels pour déguster les meilleurs cafés à la maison, par Café Barista publié aux Éditions Québec Amérique à 11,66$. Achetez en ligne.

Le café est un art, mais avec un peu de pratique, vous arriverez à des résultats impressionnants. Une fois bien outillé, vous retrouverez le même bon goût qu’offre le café du coin à une fraction du prix.