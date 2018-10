Un braquage vite fait, bien fait

Depuis mardi matin, Black Cat est en ville pour tous les détenteurs du contenu additionnel de Spider-Man. Le récit, tristement trop court, permet aux joueurs de renouer avec l'homme-araignée et la superbe New-York.

Insomniac reprend là où il l'a laissé avec la fin de Spider-Man, au grand plaisir de tous.

The Heist, ou Braquage, en français, a été lancé ce matin.

Comme moi, qui a décerné la note de 9/10 au titre plus tôt en septembre.

Nous vous avertissons: le reste du texte contient des divulgâcheurs.

L'aventure principale dure plus ou moins deux heures. Si l'on a bien compté, environ cinq missions principales composent le récit impliquant Black Cat et son ancien amoureux, Peter Parker.

D'un point de vue scénario, c'est vraiment ce qui retient l'attention. On revisite une ancienne histoire d'amour dysfonctionnelle entre deux superhéros aux motivations bien différentes.

En même temps, on constate qu'une guerre assez violente entre mafieux se dessine à l'horizon. Ce qui fait beaucoup de sens, étant donné que le prochain contenu additionnel s'appelle Turf Wars.

L'histoire bien ficelée vous tiendra en haleine malgré sa longueur. La fin vous fera même, peut-être, crier des jurons.

Dans notre cas, on a sacré: «TRAHISON!»

Les créateurs ont aussi ajouté des crimes urbains, comme dans le jeu original.

Les deux plus grosses additions sont, cependant, les défis de Screwball et la découverte de toiles volées par... le père de Black Cat!

D'ailleurs, découvrir les dix toiles vous aidera grandement à comprendre ce qui a mené la fille à suivre son prolifique père. Et, encore une fois, se faire trahir malgré votre gentilesse.

Les défis de Screwball nous permettent de lâcher notre fou pendant quelques minutes.

Combattre le crime, c'est épuisant. Pourquoi ne pas le faire en direct sur internet?

Dans les zones «photobomb», vous pourrez apprécier l'étendue de vos talents au ralenti. Des «OMG» et «YAY» full kawaii en prime.

C'est vraiment, vraiment le fun.

En gros, on a pas grand chose de négatif à dire sur le DLC. Il met la table pour le prochain contenu sans trop oser ou débalancer sa base de joueurs.

Vraiment, le seul point qui nous titille, c'est sa longueur. Mais lorsqu'on considère que deux autres parties seront disponibles sous peu, on change rapidement d'avis.

Le pack «The City that Never Sleeps» est disponible sur PS4 pour 33,49$ et inclut les trois contenus additionels au jeu de base.