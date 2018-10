Un gros zéro

« Dans le langage courant, on entend le mot zéro employé à toutes les sauces : L’accusé a démontré zéro émotion lors du prononcé de la sentence ou bien le deuxième but des Bruins a eu zéro effet sur le moral du Canadien. J’imagine que ces usages sont proscrits ? » demande J-Guy M. Eh bien, non ! Le mot zéro est fantasque. Zéro, le nom, qui ne devrait signifier rien de plus que « rien », que « non-être », se pare même du s du pluriel. Exemples : Ian a eu zéro à son examen. Il n’est jamais arrivé à compter le nombre de zéros dans ses examens. Ce qui lui a valu le qualificatif de gros zéro. Zéro peut être utilisé comme déterminant numéral dans le sens d’aucun, de quantité nulle, comme dans l’exemple proposé par notre lecteur : L’accusé a démontré zéro émotion... Et le nom zéro accepte volontiers de faire partie des expressions suivantes : avoir le moral à zéro (être déprimé), partir de zéro (commencer à partir de rien), ou repartir de zéro, recommencer à zéro...