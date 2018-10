Un singe volé dans un zoo de l’Ontario retrouvé au Québec

Un gibbon volé dans un zoo ontarien, en mai dernier, a été retrouvé jeudi au Québec, a indiqué la Police provinciale de l’Ontario (PPO). L’animal nommé Agnès a été découvert à la suite d’une perquisition effectuée dans une résidence par le Service de police de Mascouche, en collaboration avec la PPO.

«Nous sommes heureux qu’Agnès soit de retour à la maison avec sa famille. Dans les semaines à venir, elle sera réintroduite avec ses cousines, Jasmine et Gracie, et réintégrée dans la communauté du zoo», a déclaré Michel Persi, employé du zoo, dans un communiqué publié mardi par la PPO.

Agnès est l’un des trois animaux volés, entre le 28 et le 29 mai, lors d’un cambriolage au zoo Elmvale Jungle, situé au nord de Barrie, en Ontario.

Un lémurien nommé JC a été retrouvé par des automobilistes, le 4 juin, abandonnée en bordure de route au nord de Montréal.

Deux hommes, âgés de 22 et 21 ans, ont été arrêtés et accusés d’introduction par effraction et de vol des animaux.

Seul Stanley la tortue manque toujours à l’appel. La PPO continue son enquête afin de retrouver l’animal sain et sauf. La police croit qu’il pourrait également se trouver au Québec.

Remember the Agnes, the Gibbon, stolen from the #ElmvaleJungleZoo? Well she was recovered on a warrant in Quebec. Agnes was returned home safe & sound late last week! Media release to follow. Sgt. Jason Folz 705 826-0416 for further. pic.twitter.com/I6W5W4l1Q4