«Une expérience assez cool» –Carey Price

Carey Price n’a jamais trop aimé parler de ses succès personnels. Il a gardé un discours assez semblable quelques minutes après avoir rattrapé Patrick Roy au deuxième rang de l’équipe pour les victoires (289) et surpassé Jacques Plante au sommet de l’équipe pour les minutes jouées (33 271).

« C’est une expérience assez cool. C’était une belle soirée. Je crois que nous avons tous bien joué. Nous avons fait face à de l’adversité en troisième période, mais nous sommes restés calmes. J’imagine que j’accorderai une plus grande importance aux records personnels quand je serai rendu au 18e trou de ma carrière ! J’espère que je gagnerai assez de matchs pour maintenir les autres gardiens loin de mes marques. »

– Carey Price

Jonathan Drouin a fait perdre patience à T.J. Brodie en deuxième période. Le défenseur des Flames est tombé dans le piège en cherchant à se venger. Il a visité le banc des punitions et le CH a marqué son premier but quelques secondes plus tard.

« Je l’ai juste frappé et j’ai réussi à le déranger. Je savais ce que je faisais. J’ai peut-être un peu exagéré ma réaction, mais il a reçu une punition. Je pensais que c’était un petit tournant dans ce match. »

– Jonathan Drouin

Max Domi a poursuivi son bon début de saison avec deux passes face aux Flames. Il a préparé les deux premiers buts des siens.

« Rittich a joué un très bon match, mais nous devions trouver une façon de le forcer à se déplacer pour le battre de vitesse. Petry a cassé la glace et nous avons gagné en confiance. »

– Max Domi