Vallée réalisera un film sur John Lennon et Yoko Ono

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines déjà, mais elle a été confirmée mardi par le site spécialisé Deadline : le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée a été choisi pour réaliser un film sur l’histoire d’amour entre John Lennon et Yoko Ono.

Selon l’article de Deadline publié mardi, le studio Universal Pictures est actuellement en négociations pour obtenir les droits de production de ce projet, qui marquera le retour de Vallée au cinéma. On sait que le cinéaste québécois a consacré les deux dernières années à la réalisation de deux séries télé pour la chaîne américaine HBO, Big Little Lies et Sharp Objects.

C’est l’auteur Anthony McCarten qui a signé le scénario du film sur John Lennon et Yoko Ono. McCarten a écrit les scénarios des films La théorie de l’univers et L’heure la plus sombre, mais aussi du drame biographique Bohemian Rhapsody, qui porte sur la vie du chanteur de Queen, Freddie Mercury.

Le vent dans les voiles

Comme son confrère Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée a le vent dans les voiles depuis quelques années à Hollywood. Le réalisateur de C.R.A.Z.Y. et Café de Flore s’est d’abord illustré aux États-Unis en réalisant le drame Dallas Buyers Club, qui a permis aux acteurs Matthew McConaughey et Jared Leto de remporter chacun un Oscar en 2014. Il a ensuite signé la réalisation de deux autres films américains : Wild avec Reese Witherspoon et Demolition avec Jake Gyllenhaal.

Il y a quelques années, Vallée avait été choisi pour réaliser un film sur la vie de Janis Joplin, mais le projet ne s’est finalement pas concrétisé.