Victor Mete revient au jeu après deux rencontres dans les gradins

BROSSARD | Claude Julien apportera un seul changement à sa formation pour la visite des Flames de Calgary au Centre Bell. Victor Mete retrouvera sa place à la ligne bleue au profit de Karl Alzner.

Incommodé par une légère blessure à une main, Mete s’est absenté pour les deux dernières rencontres des siens, laissant place à un retour pour Alzner.

« J’ai hâte à ce match, je veux juste jouer mon style et être le meilleur défenseur possible, a dit Mete. Tu peux apprendre de la passerelle de presse, le jeu se déroule plus lentement. J’ai regardé attentivement les derniers matchs. »

Julien a brassé ses cartes avec ses duos de défenseurs. Mete jouera à la droite aux côtés de Xavier Ouellet, alors que Jordie Benn se retrouvera en compagnie de Jeff Petry. Mike Reilly restera avec Noah Juulsen.

« J’ai joué mon hockey junior à London du côté droit, a rappelé Mete. Ça ne me dérange vraiment pas, je suis habitué à cette position même si je n’ai pratiquement pas d’expérience au sein de la LNH. »

Sans Hudon

À l’attaque, le CH misera sur la même formation qu’au dernier match à Ottawa. Charles Hudon manquera donc un deuxième match d’affilée.

Matthew Peca pivotera le quatrième trio en compagnie de Nicolas Deslauriers et Andrew Shaw.

Nikita Scherbak, quant à lui, rongera son frein pour une huitième rencontre d’affilée.

« On a eu des discussions, a mentionné Julien. On s’assure d’avoir des conversations avec les gars qui ne jouent pas. Ce n’est pas qu’on est déçus, c’est que l’équipe est en santé. On peut seulement employer 20 joueurs par match. On n’est pas la seule équipe qui vit ça. Des équipes doivent rentrer et sortir des joueurs de la formation. Il sait sur quoi il doit travailler, il sait qu’on veut voir une amélioration dans les espaces restreints. Il y travaille à l’entraînement parce que lorsqu’on aura besoin de lui, il devra être prêt. Il a une bonne attitude, il comprend qu’il est jeune et qu’il doit s’améliorer. On veut vraiment l’aider à devenir un bon joueur, car il a beaucoup de potentiel. »

La formation du CH

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Lehkonen

Byron-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Shaw

Benn-Petry

Rielly-Juulsen

Ouellet-Mete

Price