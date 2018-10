10 astuces pour redonner vie à vos cheveux abimés

Avec l’approche du temps froid, il est important de s’occuper de nos pauvres cheveux, surtout si votre but est de les laisser pousser ! Voici donc nos 10 trucs à suivre pour une chevelure en santé.

1. Faire des micros coupes régulièrement

Elles sont très importantes parce qu’en cas contraire, la pointe fourchue s’empire et casse. Vous allez donc éviter de couper vos cheveux parce qu'ils auront l'air plus courts et cela va créer un cercle vicieux.

2. Hydrater et booster avec un traitement professionnel

Les traitements offerts en salon sont souvent négligés et pourtant, ils sont tellement importants. En plus de traiter votre chevelure, ils sont super efficaces et votre spécialiste peut finement examiner votre cheveu afin de lui apporter exactement ce dont il a besoin.

3. Dormir sur un oreiller de soie

En plus d’être très confortable, la soie a un effet anti-âge pour le visage. Elle est constituée de 18 acides aminés essentiels qui accélèrent le métabolisme des cellules, de la peau et des cheveux. Elle limite les frottements excessifs, limite l’électricité statique et hydrate en profondeur la chevelure. UN MUST!

4. Laisser sécher vos cheveux à l’air libre

Dans le meilleur des mondes, nous devrions laisser sécher 90 % de nos cheveux à l’air libre, puis terminer le 10 % restant au séchoir afin de les lisser et d’éviter le fer! Si vous ne pouvez pas éviter le fer, assurez-vous d’utiliser un protecteur thermique avant pour limiter les dégâts.

5. Utiliser une serviette en microfibre

Eh oui, même en sortant de la douche, il est possible d’endommager nos cheveux. Le tissu d’une serviette traditionnelle est trop rude pour notre cheveu qui est déjà plus délicat une fois mouillé. Le port de la serviette en microfibre est fait spécialement pour ça et en plus, ça aide avec les frisottis. Quoi demander de mieux?

6. Faire un masque maison chaque semaine

Outre le fait qu’il est important de traiter ses cheveux chez son coiffeur, il en est autant plus de continuer les soins une fois de retour à la maison. Avoir un soin personnalisé sous la main est inévitable, pour savoir quel traitement il vous faut, demandez-le à votre coloriste.

7. Manger sainement et boire beaucoup d’eau

Notre crinière est nourrie par notre sang! Si vous avez de mauvaises habitudes de vie, vous remarquerez un manque de brillance et de force dans vos cheveux.

8. Prendre des suppléments de biotine

La biotine, autrement appelée la vitamine B8, participe grandement à la croissance cellulaire et joue un rôle important sur la production d’énergie. Autrement dit: elle favorise la pousse des poils... genre TOUS les poils!

9. Ajuster la chaleur du fer

La plupart du temps, on oublie de régler la température de nos outils coiffants, alors il est synchronisé par défaut au plus chaud. Ça brûle littéralement nos cheveux, sans même qu’on ne s’en rende compte! Faites attention!

10. Éviter le sulfate

Le sulfate est une substance chimique irritante qui dessèche et fragilise les cheveux. Il élimine aussi les huiles naturelles qui sont essentielles à une santé du cuir chevelu! En se procurant des produits sans sulfate, on s'aide grandement.

