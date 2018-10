PELLERIN BOURGAULT, Dorilla



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 octobre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Dorilla Pellerin, épouse de feu monsieur Gabriel Bourgault. Originaire de Sainte-Perpétue de L'Islet, elle était la fille de feu dame Claudia Couillard et de feu monsieur Alfred Pellerin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marie (Noëlla Ouellet), Gisèle (Daniel Lessard), Paul- Aimé, Mariette (feu Gaétan Dubé - Germain Pelletier), Ghislain (Line Melanson), feu Denis (Carole Fournier), Diane (Francis Bois) et Michel (France Pelletier), ses nombreux petits-enfants et ses arrière- petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Émilia, Marie-Ange (feu Roger Pelletier), Fernand (Pierrette Blanchet); de la famille Bourgault: feu Émérence (feu Léo Pelletier), feu Laurent (feu Magella Pruneau), feu Raynald (feu Cécile Pelletier), feu Henriette (feu Laurentien Gaulin), feu Majoric (feu Jeanne D'Arc Pellerin), Sr Françoise s.s.c.m., Noëlla (Paul-Aimé Lebel), Yvette (Réal Troie), Lise (feu Charles Pelletier). Sont également affectés par son départ, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux propriétaires et à l'ensemble du personnel de la résidence Le Havre du Lac de Sainte-Félicité pour leur douceur et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi jour des funérailles, à compter de 11h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.