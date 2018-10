ROCHETTE, Raymond



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 6 octobre 2018, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Raymond Rochette, époux de feu madame Huguette Mercier. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 12h30, suivi d'et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Monsieur Rochette laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Marie-Sylvie Piché), Jacques (Line Beaulieu), Jocelyne (Jean-Marc Leclerc), Yves (Gaétane Falardeau), Michel (Francine Sauvageau); ses petits-enfants: Marie-Claude (Francis Fortin); Maxime, Jessica, Pierre-Luc et Audrey; Mélanie (Simon Paquet), Dave (Marie-Eve Marier); Karine (Francois Girard) et Patrice (Amélie Beaumont); Stéphanie (Jean-Philippe Côté), Sébastien (Audrée-Anne Galland); ses arrière-petits-enfants : Charles-Emile et Camille; Maeve, Matthew et Sarah-May; Etienne, Antoine, Charles, Aurélie et Gabrielle; Julien; Marcus. Il était le frère et la beau-frère de : Gilles (Lucille Béland), Maria (feu Azarie Bédard), feu Joseph (feu Carmen Fortin), feu Paul-Henri (feu Jeanne D'Arc Mercure); feu Armand Mercier, feu Louisette Mercier (feu Arthur Fiset), feu Jeannette Mercier (feu Paul-Henri Gignac), feu Maurice Mercier (feu Lucille Gignac). Il avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Manoir du Verger pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca