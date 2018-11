5 endroits à couper le souffle où admirer le coucher du soleil de Kamouraska

Kamouraska est certainement l’un des endroits les plus romantiques du Québec. Situé à 4 heures de route de Montréal, ce petit village est un véritable havre de paix où la gastronomie et la nature ne font qu’un.

Le paysage y est à couper le souffle et c’est l’endroit par excellence où observer les plus beaux (ou presque) couchers du soleil de la province.

Si vous êtes de passage dans le coin, sachez qu’il existe au moins 5 endroits magnifiques où voir le soleil se coucher à Kamouraska.

1. Au bistro Côté Est

En plus d’être une des meilleures adresses gourmandes de Kamouraska, le charmant petit bistro Côté Est est situé en bordure du fleuve. La vue y est magnifique et vous pourrez y faire une petite marche après votre repas histoire de vous dégourdir.

2. Au Motel Cap Blanc

Un peu à l’écart des autres gîtes et hôtels de Kamouraska, le Motel Cap Blanc est l’endroit tout indiqué pour passer une nuit à peu de frais, et ce près du fleuve. Les chambres y sont propres et possèdent une cuisinette et une charmante petite terrasse qui donne une vue sur l’eau. Un «wow» assuré!

3. En pique-nique près de la Boulangerie Niemand

La boulangerie Niemand n’offre peut-être pas une vue sur le fleuve de Kamouraska, mais le pain y est si bon que c’est une adresse incontournable du coin. Vous pourrez vous prendre une miche ou un sandwich délicieux avant d’aller faire un pique-nique sur le bord de l’eau.

4. Au phare de Saint-André-de-Kamouraska

Ce magnifique petit phare est un véritable coin de paradis pour les adeptes de photographies. Vous y trouverez une vue imprenable sur le fleuve et un coucher du soleil magnifique. Des souvenirs inoubliables vous attendent!

5. Sur la terrasse de la microbrasserie Tête d’allumette

Entre deux gorgées de bière, profitez de votre visite à la microbrasserie Tête d’allumette pour vous balader sur la propriété et sur le bord du fleuve. Un petit sentier a été aménagé pour que les visiteurs puissent profiter du décor à couper le souffle de l’endroit.

