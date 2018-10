5 hôtels tout inclus où on mange vraiment (vraiment) bien

Que les foodies en manque de soleil se rassurent, il est possible de très bien manger dans un hôtel tout inclus. Certaines propriétés n’hésitent pas embaucher les meilleurs chefs de la planète afin de ravir les plus fines bouches.

Voici cinq hôtels où tout inclus rime avec gastronomie de haut vol:

1. Paradisus Los Cabos, Mexique

Membre de l’association Leading Hotels of the World, le Paradisus Los Cabos est situé sur la côte pacifique du Mexique.

Comme quatre autres hôtels Paradisus (ceux de Playa del Carmen, Cancún, Palma Real et Punta Cana), il compte un restaurant gastronomique, de haut vol, chapeauté par le chef espagnol Martin Berasategui. Le Gastro Bar offre ainsi une gastronomie raffinée, à tendance espagnole et basque. Il est conseillé de se laisser tenter par le menu de dégustation, avec un accord mets-vins incroyable.

2. Iberostar Grand Hotel Bavaro, Punta Cana, République dominicaine

Iberostar jouit également d’une belle réputation en matière de gastronomie.

Au Iberostar Grand Hotel Bavaro, la clientèle adulte se régalera au déjeuner, au dîner et encore plus au souper. Le restaurant de la plage sert pour le dîner une sélection de petites bouchées de qualité, sous forme de buffet, dont des demi-langoustes et des pattes de crabes. Le soir venu, les clients peuvent choisir parmi cinq restaurants à la carte.

Le restaurant surf & turf El Galeon ravira particulièrement les fines bouches.

3. Haven Riviera Cancún, Mexique

Nouveau venu sur le marché des tout inclus proches de Cancún, le Haven Riviera Cancún mise sur une cuisine fusion pour chacun de ses quatre restaurants à la carte.

Par exemple, le restaurant Agua Bendita propose une cuisine traditionnelle mexicaine, avec les tacos préparés devant vous, mais aussi une grilladerie, avec des gigantesques côtes de bœuf de style Tomahawk, tendres à souhait. Le genre de grillades que l’on voit rarement dans les restaurants de tout inclus!

4. Club Med Columbus Isle, Bahamas

La réputation, excellente, des Club Med en matière de gastronomie n’est plus à faire. L’entreprise française sait comment marier l’art culinaire français à celui, local, de la destination.

Au Club Med Columbus Isle, sur l’île de San Salvador, aux Bahamas, les visiteurs pourront apprécier une gastronomie typique bahamienne (langoustes et poissons seront au menu), mais également française, avec foie gras, brioches et fromages.

Des vacances animées par de nombreux G.O, les gentils organisateurs, francophones.



5. Grand Velas Riviera Maya, Mexique

Au Grand Velas Riviera Maya, on met les petits plats dans les grands. Chaque restaurant est une merveille pour les papilles. Au restaurant Azul, le buffet haut de gamme, on se délecte de tacos à volonté et de ceviche que l’on peut préparer soi-même.

Au restaurant Piaf, aux tons rouge et noir du plus bel effet, la gastronomie française est à l’honneur avec foie gras, coquille Saint-Jacques et huître au menu, ainsi qu’un excellent pain brioché chaud, fourré au fromage.

Enfin, Cocina de Autor peut se targuer d’être le premier restaurant d’un hôtel tout inclus à recevoir le prestigieux prix AAA Five Diamond.

* Photo en accueil: Instagram @katerinastavreva

