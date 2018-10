CÔTÉ, Jean-Marie



Au CHSLD Ste-Monique, le mercredi 17 octobre 2018, est décédé à l'âge de 83 ans, M. Jean-Marie Côté époux de Mme Marie-Claire Paquet. Il était domicilié à l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, Mme Marie-Claire Paquet, il laisse dans le deuil son fils Martin Côté (Sylvie Bégin) ainsi que ses petits-enfants: Maxime et Roxanne. Il était le frère de: Pierrette Côté épouse de feu Raymond Robitaille, feu Claudette Côté épouse de feu Marcel Laroche, Monique Côté épouse de feu Claude Bolduc et conjointe de Marcel Doré, feu Claude Côté époux de Monique Drolet, André Côté époux de Huguette Lépine, Jacques Côté époux de Carole Laliberté et Colette Côté épouse de feu Michel St-Hilaire. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: Adrien Paquet (Colette Jobin), Dominique Paquet (Yolande Jobin) et Jean-Paul Paquet (Pauline Maranda); ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le jeudi 25 octobre de 19 h à 22 h ainsi que le vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h, ausalon funéraireLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Ste-Monique pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Les formulaires seront disponibles sur place ou sur notre site internet.