LACHANCE, Jean-Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 16 octobre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Lachance, époux de dame Carole Roy. Né à Québec, le 4 octobre 1943, il était le fils de feu dame Isabelle Bouchard et de feu monsieur Paul Lachance. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Carole, monsieur Lachance laisse dans le deuil ses filles: Josée (André Pinel) et Chantal (Éric Labelle); ses petits-enfants: Frédérique, Alexandre (Isabelle Fugère), Samuel (Zoé Desjardins), Olivier, Marie-Charlotte, Camille (Maxime Marenger), Alexia; ses arrière-petits- enfants: Kyara, Isaac, Alice et Charlie; ses frères, tout spécialement Pierre (Marie-Claire); sa belle famille, tout particulièrement Camille Roy (Lise Paquin); ses grands amis Nicole Blais et Roger Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer Site : www.cancer.ca Tél. : 1-888-939-3333 Les funérailles sont sous la direction de