BOUCHER, Lucie Fournier

À la résidence La Maison du Lac de Témiscouata-sur-le-Lac, le 17 octobre 2018, est décédée à l'âge de 83 ans et 3 mois Mme Lucie Fournier; épouse de feu M. Louis-Philippe Boucher; fille de feu Mme Ida Roy et de feu M. Louis Fournier. Elle demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano). Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale jeudi 25 octobre de 19 h à 21 h et le vendredi 26 octobre de 9 h à 10 h 50.et de là au crématorium. Les cendres de madame Fournier seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle était la mère de: feu Clément, Sylvain (Johanne Cantin), Martin (Lise Nadeau). Elle laisse également dans le deuil ses petits- enfants: Philippe et Camille; ses frères: Gilles (Évelyne Desjardins) et Simon (Jeannette Perron); ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers à tout le personnel dévoué de La Maison du Lac de Témiscouata-sur-le-Lac pour leurs soins attentionnés. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la