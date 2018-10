BRICAULT, Gertrude Beaulieu



Le 22 octobre 2018, à Lachine, à l’âge de 88 ans, est décédée Gertrude Bricault née Beaulieu. Elle laisse dans le deuil son époux Guy Bricault, ses enfants Gilles (Lise Piché), Hélène (Dev Lal Tamang), Nathalie (Benoît Lacombe), ses soeurs: Monique et Carmella, sa belle-soeur Thérèse, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances aux résidences funérairesjeudi le 25 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Au lieu de fleurs, des dons à l’organisme Diabète Québec seraient appréciés.