Alexander Romanov jouera à la Série Canada-Russie

Le défenseur de l’organisation du Canadien de Montréal Alexander Romanov participera à la Série Canada-Russie prévue du 5 au 15 novembre, notamment à Sherbrooke et Drummondville.

Le nom du patineur moscovite de 18 ans figure sur la liste des autorités russes que le site The Athletic a diffusée sur Twitter, mercredi.

Choisi au deuxième tour, soit au 38e rang, du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey par le Tricolore, Romanov a inscrit une mention d’aide en 20 rencontres avec le CSKA Moscou, dans la Ligue continentale, cette saison. La recrue a également présenté un différentiel de +10.

La Série Canada-Russie mettra aux prises les meilleurs jeunes joueurs d’âge junior de la Ligue canadienne à leurs sembables d’origine russe. Les deux derniers des six affrontements à l’horaire impliqueront les patineurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 13 novembre à Sherbrooke et deux jours plus tard à Drummondville.