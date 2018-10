Amendes salées pour un entrepreneur beauceron

Un entrepreneur de Saints-Anges, en Beauce, et une société qui porte son nom devront payer des amendes totalisant 45 000 $ pour avoir empoché de l’argent en taxes de vente sans remettre les sommes au fisc.

Yves Fontaine et l’entreprise Les puits Fontaine inc., qui se spécialiste dans le forage de puits artésiens, ont reconnu le 11 octobre dernier au palais justice de Saint-Joseph-de-Beauce avoir perçu la TVQ et la TPS auprès de leurs clients sans les transmettre à Revenu Québec.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l’agence provinciale annonce que l’entrepreneur devra payer un total de 27 000 en amendes dans un délai de 18 mois, alors que la société devra acquitter la somme de 18 000$ d’ici 3 mois, pour un total de 45 000 $ en pénalités pour les fraudes observées.

Ces condamnations découlent de perquisitions menées par Revenu Québec le 18 mai 2017. Les accusations avaient été déposées en mai 2018.