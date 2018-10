Arcand en faveur d’une valeur libérale «environnementale»

LAC-BEAUPORT – Le chef par intérim du PLQ Pierre Arcand est favorable à l’ajout d’une neuvième valeur libérale, la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement.

«Ce sera aux membres de décider, mais en connaissant plusieurs d’entre eux, c’est sûr que cette valeur-là sera accueillie avec beaucoup d’enthousiasme», a plaidé M. Arcand à l’entrée du caucus présessionnel des députés libéraux.

«Clairement, pour nous l’environnement va être une très grosse priorité», a-t-il ajouté. Il répond à une demande des jeunes libéraux, en entrevue à TVA, qui estiment que Philippe Couillard n’a pas assez parlé d’environnement durant la campagne électorale.

La mesure phare du PLQ durant cette campagne était l’interdiction des pailles de plastique dans les bars et restaurants du Québec. Le parti proposait également de bonifier la subvention à l’achat d’autos électriques.

Du rouge au vert

Marwah Rizqy appuie également les jeunes libéraux. «Durant toute la campagne, c’était le sujet que j’entendais chez les jeunes. Les milléniaux ne parlent que de ça. On le sait que le PLQ est le parti de l’économie, on veut que ça devienne le parti de l’économie verte», a-t-elle lancé.

Mme Rizqy souhaite que le PLQ fasse «rêver les Québécois». «Il n’y a pas grand-chose pour faire rêver lorsqu’on annonce une deuxième carte d’assurance maladie à la deuxième journée de campagne», a-t-elle affirmé en critiquant la façon dont la campagne électorale du PLQ a été menée.

La fiscaliste n’écarte pas de se présenter dans la course à la chefferie du parti. «De toute évidence oui les gens m’en parlent et vous aussi. On me parle beaucoup de course à la chefferie. Mais je ne suis pas du tout rendue là», a-t-elle dit.

De son côté, la députée libérale et critique en matière d’environnement Marie Montpetit a dénoncé les orientations «archaïques» de la CAQ sur les hydrocarbures, notamment sur Anticosti. «C’est un joyau patrimonial, un joyau de biodiversité. Oui il faut craindre cette orientation archaïque d’exploiter les hydrocarbures sur une île», a-t-elle lancé.

Le gouvernement Couillard avait fermé la porte à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures sur Anticosti, mais l’autorisait ailleurs au Québec, en Gaspésie par exemple.

Ballon d’essai du tchador

Le chef Arcand a par ailleurs critiqué la CAQ, qui lance selon lui un «ballon d’essai» en affirmant au Journal qu’elle souhaite interdire le tchador aux fonctionnaires.

«S’ils veulent présenter un projet de loi, qu’ils présentent un projet de loi et on pourra le commenter. Mais je ne commenterai pas chaque jour une idée à gauche, à droite, pas clairement définie, la CAQ ne semble pas avoir de plan cohérent pour l’instant sur cette question», a-t-il dénoncé.

Même son de cloche pour la critique en matière de laïcité, Hélène David. «Aujourd’hui c’est le tchador, hier c’était autre chose. Il y a tout de sorte d’ingrédients qui sortent de la recette caquiste, de jour en jour. Laissons-les sortir tout ce qu’ils veulent, peut-être, mettre dans le projet de loi. On l’analysera quand on aura quelque chose de substantiel et d’écrit».