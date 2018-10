Arrêté par l’UPAC, mais embauché par la Ville de Saint-Sauveur

SAINT-SAUVEUR | Les élus de la Ville de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, ont embauché par voie de résolution au cours des derniers jours l’ingénieur Laval Gagnon qui avait été arrêté en 2013 par l’UPAC dans l’affaire de la collusion et de la corruption à l’hôtel de ville de Laval sous le règne de l’ex-maire Gilles Vaillancourt, a appris TVA Nouvelles.

Laval Gagnon travaillait à l’époque pour la firme de génie-conseil Groupe SM. M. Gagnon a plaidé coupable l’an dernier, écopant d’une peine à purger dans la collectivité. Il travaille actuellement comme directeur de l’ingénierie pour l’entreprise Ingemax de Boisbriand.

Malgré ses antécédents judiciaires, la Ville de Saint-Sauveur a retenu les services de M. Gagnon pour un poste temporaire. Certains citoyens ont exprimé un malaise et ont contacté TVA Nouvelles à ce sujet.

«Laval Gagnon travaillait l’été dernier pour une firme de génie-conseil qui est à contrat avec la Ville de Saint-Sauveur pour la surveillance de travaux, a expliqué Jean Beaulieu, directeur général de la Ville de Saint-Sauveur. Notre ingénieur municipal a travaillé avec M. Gagnon et il a jugé que son travail était professionnel et qu’il avait bien suivi les dossiers. Étant donné que M. Gagnon termine son travail avec cette firme de génie-conseil, notre ingénieur a suggéré à la Ville de retenir ses services comme surveillant de travaux pour nos chantiers jusqu’en décembre.»

Le directeur général de la Ville a affirmé que les élus ont été informés de la condamnation de Laval Gagnon avant de procéder au vote.

«Nous avons été très transparents dans le dossier, a-t-il dit. On a parlé aux élus en expliquant les antécédents de Laval Gagnon. Des élus ont aussi consulté internet pour en savoir davantage. Tout le monde était au courant, tout le monde était à l’aise avant de voter.»

Reprise du processus d’embauche

Or, un développement est survenu dans ce dossier au cours des dernières heures et plus rien ne garantit l’embauche de Laval Gagnon. Informé de la situation, le directeur des ressources humaines de la Ville de Saint-Sauveur a indiqué aux élus que le processus n’avait pas été suivi à la règle, puisqu'il aurait d’abord fallu afficher le poste à l’interne. S’il n’y a pas d’intérêt et que le poste n’est pas comblé à l’interne, M. Gagnon pourra postuler.

Ce dernier n’a pas voulu émettre de commentaire.