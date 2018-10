Baisse des mises en chantier l’an prochain, prévoit l’APCHQ

Les mises en chantier devraient chuter de 10 % l’an prochain au Québec par rapport à cette année, prévoit l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Dans un rapport publié mercredi, l’APCHQ estime qu’il y aura 43 500 mises en chantier en 2019, alors qu’elle les évalue à 48 500 cette année, une hausse de 4 % par rapport à 2017.

La baisse anticipée en 2019 se fera sentir dans tous les types de logements : maisons unifamiliales (-17 %), maisons jumelées ou en rangée (-10 %) ainsi que les appartements et condos (-8 %).

Ce ralentissement dans les mises en chantier en 2019 s’explique notamment par une croissance moins forte l’an prochain avec une hausse de 1,9 % du PIB québécois, selon l’APCHQ, qui estime qu’elle sera de 2,3 % cette année. Une création d’emplois plus modeste, en raison d’un taux de chômage déjà très faible, et la progression des taux d’intérêt qui resserre le crédit pour les acheteurs et pour les entrepreneurs contribueront aussi à ralentir la construction de logements.

L’APCHQ note tout de même qu’avec la vigueur du marché de l’emploi, une «croissance accélérée des salaires», la confiance des ménages et des taux d’intérêt relativement bas, les mises en chantier demeureront élevées l’an prochain, à un niveau supérieur que pour la période 2013-2016.

Hausse du nombre d’appartements

L’APCHQ a précisé que la part croissante des appartements dans le marché de la construction rend ses prévisions plus difficiles.

La proportion de mises en chantier d’appartements sur le total des constructions résidentielles est passée de 50 % à 67 % de 2010 à 2017 au Québec, aux dépens des maisons unifamiliales. Elle devrait être de 69 % cette année et de 71 % l’an prochain.