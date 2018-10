Bonne soirée pour Jason Spezza et John Klingberg à Dallas

Jason Spezza et John Klingberg ont chacun obtenu un but et une mention d’aide dans une victoire de 4-2 des Stars contre les Kings de Los Angeles, mardi à Dallas.

Klingberg a inscrit le but qui allait être celui de la victoire au deuxième tiers, tandis que Spezza a fait mouche plus tôt dans l’engagement.

Blake Comeau et Tyler Pitlick ont également fait trembler les cordages pour les favoris de la foule. Il s’agissait du premier but cette saison pour ces deux joueurs.

Devin Shore a pour sa part amassé deux mentions d’aide.

Les buts des Kings ont été marqués par Anze Kopitar et Tyler Toffoli.

Jonathan Quick n’a pas connu sa meilleure sortie devant le filet des Kings, pour avoir failli quatre fois sur 23 lancers.

Ben Bishop a quant à lui repoussé 31 rondelles dans la victoire.