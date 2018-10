Brian Boyle en rémission

L’attaquant des Devils du New Jersey Brian Boyle a admis mercredi qu’il est en rémission de son cancer, la leucémie myéloïde chronique.

Des examens sanguins réalisés lundi ont confirmé le diagnostic favorable. Le hockeyeur de 33 ans avait été informé le 19 septembre 2017 qu’il était aux prises avec la maladie; 12 mois et 33 jours plus tard, il n’y a plus de trace de celle-ci dans son organisme.

«Un test vise à comptabiliser les mauvaises cellules dans le sang et au départ, j’étais à 75 %. À la fin de la dernière campagne, la proportion était de 0,08 % et en juillet, de 0,04 %. Lundi, les résultats ont affiché zéro partout, a expliqué Boyle au site NHL.com. C’est une rémission moléculaire complète et je me sens très bien. C’est le genre de progression que j’ai eue au cours des derniers examens. Quand j’ai informé ma femme, elle était excitée et émotive.»

«Le plan a bien fonctionné et je vais continuer de le suivre, a-t-il ajouté. Ce furent de bonnes nouvelles, mais ça ne change pas grand-chose pour moi, car je dois encore prendre les médicaments [à raison d’une fois par mois].»

D’autres sources de réjouissance

Pendant ce temps, son fils de 3 ans, Declan, se porte mieux, lui qui doit composer avec une malformation artério-veineuse à la mâchoire, un problème rare affectant la circulation sanguine et d’oxygène. Il fréquente un établissement scolaire quatre fois par semaine.

«Il est de nouveau un enfant normal. C’est fantastique. Je suis heureux de dépenser davantage d’énergie sur la glace et au vestiaire maintenant. Je suis complètement engagé avec les Devils. Ça rend les choses plus faciles, surtout que cette ligue est dure.»

Boyle a obtenu trois buts et une mention d’aide en six matchs cette saison.