Céline souligne l’anniversaire de ses jumeaux de façon touchante

Céline Dion a souligné le huitième anniversaire de ses jumeaux, Eddy et Nelson, de manière touchante, mardi.

Elle a publié un charmant message à leur intention son compte Facebok.

«Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd’hui et vous me rendez fière à tous les jours, a écrit la chanteuse. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire! - Maman xx...»

Ce petit mot est accompagné d’une photo sur laquelle on peut voir Céline et ses trois garçons, Eddy, Nelson et René-Charles.

Des centaines d’internautes ont aussitôt partagé leurs souhaits d’anniversaire pour les deux garçons dans les commentaires.

La publication, très populaire, a également suscité plus de 9500 réactions en un peu plus de deux heures.