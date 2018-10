Changement de culture à Buffalo

« C’est ce qu’il fallait et, jusqu’à maintenant, ça paraît », a lancé Jason Pominville mercredi, au terme d’un intense entraînement dirigé par Phil Housley.

« On ne s’en allait pas dans la bonne direction. Il fallait absolument changer la culture.

Parfois, ce qui commence dans le vestiaire se transpose sur la patinoire. Là, notre chambre est bonne et l’esprit d’équipe est bon. Tout comme l’ambiance », a poursuivi le Repentignois.

Au sein de ce groupe de nouveaux venus, on retrouve très certainement des recrues prometteuses comme Rasmus Dahlin et Casey Mittelstadt. Conor Sheary, champion de la Coupe Stanley à deux reprises avec les Penguins, et Jeff Skinner, marqueur d’au moins 30 buts à trois reprises, contribuent également à ce changement de culture.