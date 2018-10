Cher Mathieu Lacombe,

Je sais qu’on ne se connait pas. Je me permets néanmoins de m'adresser à vous.

En fait, tout ce que je savais de vous est que François Legault, le nouveau premier ministre, vous a nommé ministre de la Famille. Et aussi, que vous avez de bien beaux enfants.

Cette semaine, moi et des millions d’autres en avons appris un peu plus sur vous. Le Bureau d’enquête rapportant ceci :

«Le ministre, âgé de 30 ans, et sa conjointe étaient, en mars 2017, dans une situation financière tellement difficile qu’ils étaient sur le point de faire faillite et de tout perdre. Les dettes s’empilaient depuis quelques années, mais encore plus après la naissance de leur deuxième enfant.

«Je n’ai rien à cacher [...] Il y a eu un certain stress financier à ce moment-là, mais rien que les familles du Québec ne connaissent pas, a affirmé l’élu de la CAQ. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Retour aux études de ma conjointe, des ennuis de santé. Et tout ça parallèlement à l’achat d’une maison. À un moment donné, on s’est rendu compte que ça ne fonctionnait pas.»

Pour le couple, la solution a été de réaliser une proposition de remboursement à leurs créanciers. À ce moment-là, on a pris la bonne décision. Il y avait une situation qu’on vivait puis des moyens qui étaient à notre disposition», a-t-il admis.»

***

Sur le plan journalistique, comme vous êtes élu et redevable aux citoyens, la nouvelle était d’intérêt public. Ce qui ne veut pas dire que cet épisode n'a pas été difficile à vivre pour vous et votre conjointe.

C’est toutefois sur le plan humain que les réactions subséquentes au reportage ont dû vous surprendre autant qu'elles vous ont conforté.

Sur de nombreuses tribunes médiatiques, la réaction était en effet unanime.

Non seulement on ne vous condamnait pas, mais au contraire, plusieurs témoignaient de leurs propres difficultés similaires dans le présent ou le passé.

Pour ma part, si vous me le permettez, je ne vous dirai qu’une chose.

Sans connaître votre vie privée, d'après ce qui en est rapporté, votre situation passée en était une vécue en couple.

Vous n’avez pas endetté votre couple en catimini, dans le dos de votre conjointe, ou vice-versa. Vous n’êtes pas allé perdre de l’argent au casino ou dans des arnaques boursicoteuses pourtant connues.

Vos difficultés financières, vous les avez partagées solidairement entre vous deux et ensemble, vous avez pris les moyens légitimes et légaux pour y mettre fin.

Pour cette raison, votre exemple servira sûrement à éclairer d’autres personnes dans la même situation quant à ce qu’il est possible de faire pour s’en sortir.

Les couples vivant ensemble ces passages à vide sont malheureusement trop nombreux.

L’important entre conjoints est l’honnêteté, la communication et la transparence.

Sauf erreur, vous n’avez rien caché à votre conjointe et vos dettes passées ont été encourues pour la famille.

Ce que votre situation nous dit aussi est que pour des raisons historiques connues, les Québécois sont encore trop nombreux à manquer de littératie en matière de finances personnelles.

Et d’autant plus lorsque comme vous – et moi et tant d’autres -, nous ne l’avons pas héritée de nos parents parce qu'ils n'en avaient pas, eux non plus.

Donc, M. le ministre, ne vous inquiétez pas pour votre réputation. De toute évidence, elle est sauvegardée.

Josée Legault

24 octobre 2018