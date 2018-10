Collision à Shipshaw: la chaussée glissante serait en cause

SAGUENAY – Un accident de la route a fait un blessé ce matin dans le secteur de Shipshaw, à Saguenay.

La chaussée glissante a provoqué cette collision frontale, qui pourrait obliger le ministère des Transports à réagir.

La collision s'est produite sur la route Saint-Léonard, au sommet d'une pente. La camionnette qui tentait de monter la pente aurait dérapé dans l'autre voie, puis aurait été percutée par un camion venant en sens inverse.

«On l'a vu louvoyer avant de le rencontrer, a dit Jimmy Gagnon, qui se trouvait dans le camion de la compagnie Shipshaw Clôture, impliqué dans l'accident. Le conducteur a juste eu le temps de donner un coup de volant. Il a finalement heurté notre remorque.»

«Les deux véhicules ont redescendu la pente côte à côte après l'impact», a précisé Bruno Cormier, de la police de Saguenay.

L'impact a été tel qu'une portière de la camionnette s'est encastrée dans la remorque. Le conducteur de la camionnette a été blessé à la jambe et transporté à l’hôpital. Il était seul à bord.

La chaussée glissante serait en cause. La route régionale passe entre un bassin de rétention et un barrage exploité par Rio Tinto. Le débit avait été augmenté dans les heures qui ont précédé l'accident. Il est possible que la bruine ait entraîné la formation de glace noire. Le ministère des Transports n'avait pas répandu d'abrasifs sur la chaussée.

«Tout sera évalué par notre technicien en scène d'accident, dit Bruno Cormier. Si des recommandations doivent être faites, elles le seront.»

La chaussée était tellement glissante qu'il a été nécessaire d'y répandre des abrasifs pour permettre aux ambulanciers, pompiers et policiers de faire leur travail et de secourir la victime.