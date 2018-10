David Price permet aux Red Sox de doubler leur avance

Price a œuvré au monticule pendant six manches, accordant deux points sur trois coups sûrs et donnant trois passes gratuites. L’artilleur de 33 ans a également retiré cinq frappeurs adverses sur des prises. Il s’agissait de la première victoire de Price en Série mondiale, lui qui avait pris part à l’édition 2008, alors qu’il portait les couleurs des Rays de Tampa Bay. Il faut cependant préciser qu’il était utilisé comme releveur à l’époque.

Les hommes de Dave Roberts avaient les devants 2-1 après quatre manches de jeu, mais le lanceur partant Hyun-Jin Ryu s’est effondré en cinquième. «Monster» a permis à Christian Vazquez, Mookie Betts et Andrew Benintendi de prendre possession des coussins. Roberts en a eu assez et a retiré Ryu au profit de Ryan Madson. Ce dernier n’a pas amélioré la situation, au contraire. Il a d’abord donné un but sur balle à Steve Pearce, ce qui a permis à Vazquez de créer l’égalité. Le frappeur suivant, J.D. Martinez, a claqué un simple qui a produit deux points et c’était la fin pour les Dodgers.