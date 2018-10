Délicat problème de famille

Nous sommes une famille de trois sœurs. L’harmonie entre les deux plus vieilles a toujours été très étroite. Moi qui suis la plus jeune, on m’a toujours mise de côté, justement à cause de mon âge. Notre mère était proche de mes sœurs aînées, et mon père je ne m’en cache pas, a toujours eu une préférence pour moi.

Toujours est-il que nous avons grandi un peu séparément mes soeurs et moi. Nous nous sommes mariées et nous avons eu des enfants. Tant que notre mère a vécu, on se voyait aux fêtes pour célébrer ensemble. Je vous rassure toute de suite, nos différents face à la vie, ne nous ont jamais empêchées de bien nous entendre lors de ces rares réunions familiales.

Notre mère est décédée en 2012, et mon père en a profité pour vendre sa maison et s’installer dans une résidence pour personnes autonomes où il a fait la connaissance fin 2012, d’une dame dont il est devenu amoureux. Mes sœurs étaient contre cette union, et surtout contre son mariage avec cette personne, ce qu’il a par ailleurs fait quand même, puisque je lui avais donné ma bénédiction. Contrairement à elles, je considérais qu’il avait le droit de prendre du bon temps pour les années qui lui restaient à vivre. Je l’ai d’ailleurs accompagné dans sa nouvelle vie de couple, ce que mes sœurs ont dédaigné de faire.

Notre père est décédé d’un cancer il y a trois mois. Je fus convoquée à la lecture de son testament, car même s’il laissait la presque totalité de ses biens à la femme qui lui a permis de traverser dans le bonheur ses dernières années de vie, il m’a fait à moi un legs de 150,000.00$. Je fus très surprise de ça car je ne m’y attendais pas.

Pas besoin de vous dire que mes deux sœurs ont rué dans les brancards quand elles l’ont su et m’ont accusé de lui avoir léché les bottes pour me faire du capital à ses yeux, alors qu’il n’en est rien. Suis-je tenue, comme elles le veulent, de partager la somme en trois pour leur rendre justice? Mon mari et mes enfants me disent que je ne leur dois rien, mais je me sens quand même mal à l’aise d’avoir été ainsi ouvertement préférée par mon père. Quelle serait la meilleure attitude à adopter?

S.D.

Ce bien vous appartient en propre puisque votre père vous l’a légué. Mais pour répondre à votre question, dans l’esprit de vos sœurs, la meilleure attitude à adopter serait de partager. Mais en avez-vous envie, puisque vous êtes la seule à avoir accompagné votre père jusqu’à la fin à ce qu’il semble? Ce geste en votre faveur en est un de remerciement que vous devriez accepter sans gêne selon moi.