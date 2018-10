Eduardo Nunez joue les héros en Série mondiale

Eduardo Nunez a claqué un circuit de trois points en septième manche et les Red Sox ont pris une avance de 1-0 en Série mondiale grâce à une victoire de 8-4 contre les Dodgers de Los Angeles, mardi à Boston.

Le joueur de troisième coussin venait toujours d’être inséré dans la formation à la place de Rafael Devers. Il a ensuite propulsé l’offrande d’Alex Wood par-dessus le «monstre vert» alors qu’Andrew Benintendi et J.D. Martinez étaient sur les sentiers.

Chris Sale a accordé un but sur balles à Brian Dozier avant de céder sa place à Matt Barnes pour les Red Sox.

Clayton Kershaw a pour sa part concédé un but sur balles à Mookie Betts et un simple à Benintendi avant d’être envoyé dans l’abri des Dodgers.

Les deux as auraient certainement aimé offrir de meilleures performances à leur équipe respective.

Sale a permis trois points et cinq coups sûrs tandis que Kershaw a été tenu responsable de cinq points en plus d’accorder sept frappes en lieu sûr.

Benintendi a d’abord claqué un simple d’un point. J.D. Martinez l’a imité un frappeur plus tard. Betts a connu une excellente première manche, lui qui a frappé un simple, volé un but et marqué un point.