Éducation au Nunavik: le Protecteur du citoyen demande plus du ministère de l'Éducation

Québec doit mieux assumer son rôle et ses obligations envers la commission scolaire Kativik, au Nunavik, qui affiche des taux de diplomation famélique comparativement à l'ensemble du Québec.

C’est l’un des constats du Protecteur du citoyen qui vient de déposer un rapport cinglant sur les services éducatifs au Nunavik, qui représente le tiers du territoire du Québec.

En l’occurrence, déplore la protectrice Marie Rinfret, le taux de diplomation est de 25,9 % au nord du 55e parallèle alors qu’il dépasse les 70 % pour l'ensemble de la province. Autre constat peu reluisant, environ 80 % des élèves délaissent le système scolaire sans avoir décroché un diplôme ou une certification.

«Le [ministère de l'Éducation] doit offrir à la Commission scolaire Kativik les moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de son mandat», lit-on dans le rapport du Protecteur qui a entamé son enquête après avoir reçu des plaintes.

Selon cette institution, il faut sortir de la «vision restrictive» du rôle du ministère et l’intervention doit se faire «de façon diligente, dans une attitude solidaire et respectueuse des Inuit et de leurs aspirations» si l’on souhaite avoir un meilleur système d’éducation.

Le rapport dresse quelques obstacles dans l’organisation scolaire qui favorisent la situation actuelle. Ainsi, souligne-t-on, le programme pédagogique n'est pas entièrement adapté à la culture et à la réalité de la culture inuit.

«À partir de la 4e année, les matières du cursus scolaire (mathématiques, sciences, univers social, etc.) sont enseignées uniquement en français ou en anglais alors que, jusque-là, la langue d'enseignement est principalement l'inuktitut», illustre le Protecteur du citoyen.

Le manque de services pour les élèves en difficulté ou handicapés est aussi relevé, tout comme l’accès limité aux études postsecondaires et la difficulté de recruter et de retenir le personnel qui entraîne de surcroît la fermeture de classes.

Le Protecteur du citoyen propose 14 recommandations et s’attend d’ailleurs à recevoir de Québec un plan de travail pour le suivi, au plus tard le 15 février 2019.

Une des recommandations est de renforcer le respect de l’obligation de fréquentation scolaire après consultation auprès de la Commission scolaire Kativik. La Société d’habitation du Québec est aussi invitée à élaborer des mesures pour combler le manque de logements au Nunavik.

Réagissant au rapport, la commission scolaire Kativik a accueilli «favorablement le rapport».

«Le rapport donne un excellent aperçu des défis clés auxquels le système éducatif du Nunavik doit actuellement faire face», a indiqué le président Robert Watt.

De son côté, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) juge que «le cadre légal qui s'applique, la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, est dépassé et nuit à l'amélioration des conditions pour les élèves et le personnel».