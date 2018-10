Ameublements Tanguay veut séduire les milléniaux avec un gym et une aire de détente

Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, Ameublements Tanguay a récemment aménagé un gym et une salle de détente à son siège social afin d’attirer de futurs employés, mais aussi pour fidéliser ses travailleurs actuels.

Exit les paravents gris et l’ambiance de travail morose. Ameublements Tanguay s’est inspiré des grandes entreprises en technologies de l’information telle Google, pour «rendre l’expérience de travail unique», selon le vice-président aux ventes et finances, Charles Tanguay.

L’opération séduction aura coûté près d’un demi-million de dollars. «Aujourd’hui, ça prend plus qu’un bureau fermé pour attirer les jeunes», dit M. Tanguay, qui espère pouvoir faire de l’œil aux «milléniaux» avec ces nouvelles installations.

Gym, détente et yoga

Photo Stevens LeBlanc

Depuis près de deux mois, les quelque 300 employés du siège social de l’entreprise, situé sur la rue Armand-Viau, bénéficient d’une salle de sports, d’une salle de détente munie de tables rondes, sofas, télévisions et jeux vidéo, ainsi que d’un espace zen, où le silence règne.

Une chaise «vibro-massante», des coussins et banquettes y ont même été installés, afin de favoriser la détente. Lors de notre passage, mardi, un employé en profitait même pour faire un petit roupillon, avant de retourner au boulot.

Bientôt, des cours de yoga seront aussi offerts aux employés, en dehors de leurs heures de travail. «Ça améliore la rentabilité, l’efficacité de notre personnel et le moral des gens», affirme M. Tanguay.

Photo Stevens LeBlanc

Une tendance

À Québec, d’autres entreprises suivent cette tendance, comme Covéo, spécialisée en technologie de l’information et intelligence artificielle.

L’entreprise de Sainte-Foy a investi près de quatre millions de dollars, notamment pour l’aménagement d’un gym, de deux salles de détente et d’un «coin jeux» pour les congés de garderie impromptus.

«On entre dans l’ère où on doit créer une expérience complète pour l’employé et non seulement une relation de travail», affirme Claude-Antoine Tremblay, directeur des ressources humaines.

Chez APN, un atelier d’usinage haute précision situé dans le parc technologique, on a aménagé un jardin communautaire pour les quelque 120 employés, qui contribuent à la plantation et à la récolte.

«Nous l’avons fait pour nous démarquer, mais aussi pour la santé et le bien-être des employés, alors que tout le monde peut repartir à la maison avec les légumes», mentionne Catherine Proteau, conseillère en ressources humaines.