Êtes-vous fait pour une voiture électrique?

Lentement mais sûrement, les voitures électriques prennent du galon.

Les ventes continuent de grimper et de nouveaux modèles prometteurs rendent ces modèles de plus en plus atteignables pour les automobilistes de la classe moyenne.

Dans le quatrième épisode de Podcast de chars, présenté sur QUB Radio, Germain Goyer et Frédéric Mercier font un survol de monde de l’auto électrique et se demandent s’ils sont prêts à abandonner leur voiture à essence.

