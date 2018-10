Fantasy football : les joueurs que j’aime et ceux que je n’aime pas pour la huitième semaine d’activité

Vous êtes en feu dans votre saison fantasy et vous avez du succès comme Patrick Mahomes avec les Chiefs? Votre saison se dirige plutôt vers le cimetière, comme la carrière d'Eli Manning chez les Giants? C’est le moment d’être à l’affût et de persévérer pour mériter votre place dans les séries éliminatoires de votre fantasy. Voici mes choix pour vous aider à prendre de bonnes décisions.

Qui j’aime

Porteurs

James Conner (PIT): Les Steelers ont trouvé une recette gagnante lors des deux derniers matchs en installant l’attaque terrestre. Ça tombe bien, car la défensive des Browns n’est pas experte pour stopper le jeu au sol. Même si Le’Veon Bell ose se montrer le nez chez les Steelers, je suis convaincu que Conner sera l’homme utilisé cette semaine.

Photo d'archives, AFP

Lamar Miller (HOU): Il affronte une défensive qui vient d'être percée par l’attaque terrestre des Lions, la semaine dernière, et la défensive des Dolphins est la cinquième parmi les plus généreuses face aux porteurs adverses. Miller devrait continuer là où il s'est arrêté la semaine dernière.

Joe Mixon (CIN): Une performance ordinaire de Mixon la semaine dernière contre les Chiefs, simplement parce que les Bengals ne pouvaient plus courir, en raison de l’écart de pointage. Une chose qui ne devrait pas arriver cette semaine à la maison face aux Bucs.

Mentions honorables: Todd Gurley (LAR) et Cris Carson (SEA)

Receveurs

Brandin Cooks (LAR): La dernière fois que les Packers ont affronté un petit receveur rapide, ils ont eu toutes sortes de difficultés à contenir Marquise Goodwin, des Niners. Brandin Cooks est nettement supérieur et devrait être en mesure d’exploiter sa vitesse contre la tertiaire de Green Bay.

Photo d'archives, AFP

Tyreek Hill (KC): Des fois, il faut simplement se foutre éperdument des statistiques. Les Broncos ont une bonne défensive aérienne, mais les Chiefs sont en état de grâce et Hill est la rapidité incarnée. Il parviendra à s’imposer.

T.Y. Hilton (IND): Après une performance de deux touchés à son retour au jeu la semaine dernière, il affronte la pauvre défensive des Raiders cette semaine. J’aime le pari, avec Luck qui joue du bon football depuis le début de la saison.

Mentions honorables: JuJu Smith-Schuster (LAR) et Doug Baldwin (SEA)

Quarts-arrières

Ben Roethlisberger (PIT): Les Steelers semblent avoir trouvé la recette gagnante à l’attaque et Big Ben voudra faire oublier la performance gênante de la première semaine à Cleveland. Il sera solide face à une tertiaire qui se positionne dans le top-10 des meilleures défensives aériennes.

Photo d'archives, AFP

Andy Dalton (CIN): La partie de dimanche face aux Bucs se jouera loin des projecteurs et de l’attention médiatique, ce qui signifie que Dalton offrira une solide performance.

C.J. Beathard (SF): J’ai tellement trouvé les Cards affreux jeudi passé, face aux Broncos, que je place Beathard dans les bons quarts-arrières cette semaine. Ce n’est pas un geste à faire toutes les semaines, mais il devrait être solide après une mauvaise performance des Niners contre les Rams.

Mentions honorables: Jameis Winston (TB) et Tom Brady (NE)

Ailiers Rapprochés

George Kittle (SF): J’aime bien l’athlétique ailier rapproché, qui est une solide soupape de sécurité chez les Niners. Les chances pour qu'il soit à nouveau performant face aux Cards, contre qui il avait fait bonne figure cette saison, sont excellentes...

Photo d'archives, AFP

Jordan Reed (WAS): Il est en santé, ce qui est toujours une bonne nouvelle dans son cas, et il n’a pas visité la zone payante depuis la première semaine. Il est «dû», comme on dit souvent...

Chris Herndon (NYJ): Je demandais à être convaincu la semaine dernière et il s'est montré à la hauteur. Pourquoi pas un troisième touché en autant de semaines pour l’ailier rapproché des verts?

Mention honorable: Jimmy Graham

Défensive top 3

Chicago: Après quelques lueurs d’espoir, la recrue Sam Darnold joue comme un quart-arrière recrue. Les Bears auront largement l’occasion de faire pression sur le jeune pivot, ce qui entraînera assurément des revirements.

Photo d'archives, AFP

San Francisco: Je prends un risque avec les Niners, qui n'ont pas une défensive redoutable. Les Cards sont simplement horribles offensivement, et Josh Rosen fait beaucoup de revirements. Si vous n’avez pas de défensive potable cette semaine, les Niners pourraient être la solution.

Houston: Les Dolphins sont «maganés» offensivement, les différents receveurs ayant beaucoup de bobos, et ils ne disposent que d'une semaine courte pour se préparer à affronter une défensive qui joue de mieux en mieux. Les Texans devraient être en mesure de créer des revirements.

Qui je n’aime pas

Porteurs

Isaiah Crowell (NYJ): Il affronte la septième défensive terrestre de la NFL et Darnold a beaucoup de difficulté à faire respecter l’attaque aérienne des Jets. Crowell verra beaucoup de fronts défensifs avec un joueur supplémentaire pour arrêter la course.

Photo d'archives, AFP

Christian McCaffrey (CAR): J’aime beaucoup le dynamique porteur des Panthers, mais il affronte la meilleure défensive contre le sol de la ligue. La seule chance, pour McCaffrey, est de s’illustrer par la passe.

Nick Chubb (CLE): Il a fait bonne figure à son premier départ avec le club de l’Ohio, mais un match inter-divisions dans un endroit où les Browns n’ont pas gagné depuis fort longtemps me fait douter.

Autres mentions: Carlos Hyde (JAC) et Royce Freeman (DEN)

Receveurs

Marvin Jones Jr. (DET): Le receveur spécialisé dans les longs attrapés a obtenu moins de 100 verges de gains aériens combinés lors des trois derniers matchs. L’émergence de Kenny Golladay dans l’attaque des Lions lui fait très mal.

Photo d'archives, AFP

Jordan Matthews (PHI): Celui qui a ressuscité avec les Eagles cette saison n’est pas une grande option fantasy. Avec le retour d’Alshon Jeffery, il est loin du terrain. Une visite contre les Jags, face à la meilleure défensive aérienne de la ligue, n’est jamais recommandée. Il aura une journée difficile, comme la majorité des receveurs des Eagles.

Robby Anderson (NYJ): Il ne compte aucun match de plus de trois attrapés depuis le début de la saison et il serait étonnant que Sam Darnold trouve beaucoup de temps pour lancer dans la pochette face à l’excellent front défensif des Bears. Utilisez-le à vos risques et périls.

Autres mentions: Devin Funchess (CAR) et Larry Fitzgerald (ARI)

Quarts-arrières

Joe Flacco (BAL): Il joue du bon football depuis le début de la saison et il est régulier comme une horloge. Les Panthers jouent toujours du très bon football défensif à domicile et, même s’ils n’ont pas une excellente tertiaire, ils devraient être en mesure de mettre beaucoup de pression sur Flacco.

Photo d'archives, AFP

Case Keenum (DEN): Il a joué un excellent match face à la défensive pitoyable des Cards la semaine dernière. Un match de rivalité dans un stade très bruyant et la nécessité de mettre des points pour suivre la cadence de l’attaque des Chiefs, ce sera peut-être un peu trop pour le quart-arrière vétéran.

Baker Mayfield (CLE): Lui aussi, il joue comme une recrue. Après le buzz des premières semaines, les choses sont beaucoup plus difficiles pour le quart-arrière des Browns, dont le taux de passes complétées est de 57,8 %. Si vous vouliez prendre un risque avec lui, ce n’est pas la bonne semaine, puisque la défensive des Steelers joue du meilleur football.

Autre mention: Cam Newton (CAR)

Ailiers Rapprochés

Kyle Rudolph (MIN): Il semble de plus en plus oublié dans l’attaque des mauves. Il ne compte qu’une seule passe de touché depuis le début de la saison et n’est simplement pas l’option préférée de Kirk Cousins. La défensive des Saints se classe dans le top-5 contre les ailiers rapprochés.

Photo d'archives, AFP

Vernon Davis (WAS): Il peut occasionnellement connaître une partie décente, comme ce fut le cas il y a deux semaines face aux Panthers, mais la logique voudrait que vous vous teniez à l’écart de ce joueur qui ne voit pas beaucoup de terrain. Même mal pris, j’essaierais de trouver une autre solution.

Luke Willson (DET): Le joueur canadien ne voit pas beaucoup de ballons et ne semble même plus être la première option au poste d’ailier rapproché, depuis l’émergence de Michael Roberts. À éviter dans tous les cas.

Autre mention: Hayden Hurst (BAL)

